Команда американського лідера Джо Байдена заявила, що не підтримує законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні. У Білому домі цей крок вважають "цинічним політичним маневром" республіканців.

Адміністрація Байдена продовжує боротися за допомогу для України

З заявою з цього приводу виступила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона звернула увагу на те, що протягом кількох місяців команда президента США працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить кордон США і надасть підтримку Україні та Ізраїлю.

Саме тоді, коли законодавчий проєкт вже майже готовий, республіканці в Палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру, — зазначилав вона. Поширити

Команда Білого дому вкотре нагадала американським політикам про те, що безпека Ізраїлю не повинна бути "політичною грою".

Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не забезпечує захисту кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню…, — додала Карін Жан-П'єр.

За словами речниці Білого дому, республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат".

Що відомо про нове рішення Палати представників щодо України

3 лютого речник Палати представників США Майк Джонсон офіційно заявив, що уже незабаром проведе голосування щодо законопроеєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних інших умов включно із допомогою Україні.

Редакція видання The New York Times уже дійшла висновку, може мати вкрай негативні наслідки.