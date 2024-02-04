Байден решительно выступил против нового решения республиканцев касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Байден решительно выступил против нового решения республиканцев касательно Украины

Джо Байден
Джо Байден
Читати українською

Команда американского лидера Джо Байдена заявила, что не поддерживает законопроект о поддержке Израиля без помощи Украины. В Белом доме этот шаг считают "циничным политическим маневром" республиканцев.

Администрация Байдена продолжает бороться за помощь для Украины

С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она обратила внимание на то, что в течение нескольких месяцев команда президента США работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое защитит границу США и окажет поддержку Украине и Израилю.

Именно тогда, когда законодательный проект уже почти готов, республиканцы в Палате представителей прибегают к циничному политическому маневру, - отметила она.

Команда Белого дома в очередной раз напомнила американским политикам о том, что безопасность Израиля не должна быть "политической игрой".

Мы решительно выступаем против этой проделки, которая не обеспечивает защиты границы, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывает в гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению…, - добавила Карин Жан-Пьер.

По словам спикера Белого дома, республиканцы в Палате представителей должны работать над этими неотложными вопросами национальной безопасности в двухпартийном формате, как это делают администрация и Сенат.

Что известно о новом решении Палаты представителей относительно Украины

3 февраля представитель Палаты представителей США Майк Джонсон официально заявил, что уже вскоре проведет голосование за законопроект об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов, но без помощи для Украины.

Редакция издания The New York Times уже пришла к выводу, что может иметь крайне негативные последствия.

Этот шаг может еще больше подорвать поддержку компромисса, уже подвергшегося критике со стороны партийных лидеров, таких как Джонсон и бывший президент Дональд Трамп, - предупреждают журналисты.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Столтенберг поехал в США, чтобы призвать возобновить военную помощь Украине
Столтенберг
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В США резко изменили позицию касательно вопроса помощи Украине
Палата представителей США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Без Украины. В Конгрессе США отдельно проголосуют за военную помощь Израилю
Конгресс США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.