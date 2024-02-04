Команда американского лидера Джо Байдена заявила, что не поддерживает законопроект о поддержке Израиля без помощи Украины. В Белом доме этот шаг считают "циничным политическим маневром" республиканцев.
Администрация Байдена продолжает бороться за помощь для Украины
С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она обратила внимание на то, что в течение нескольких месяцев команда президента США работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое защитит границу США и окажет поддержку Украине и Израилю.
Команда Белого дома в очередной раз напомнила американским политикам о том, что безопасность Израиля не должна быть "политической игрой".
По словам спикера Белого дома, республиканцы в Палате представителей должны работать над этими неотложными вопросами национальной безопасности в двухпартийном формате, как это делают администрация и Сенат.
Что известно о новом решении Палаты представителей относительно Украины
3 февраля представитель Палаты представителей США Майк Джонсон официально заявил, что уже вскоре проведет голосование за законопроект об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов, но без помощи для Украины.
Редакция издания The New York Times уже пришла к выводу, что может иметь крайне негативные последствия.
Этот шаг может еще больше подорвать поддержку компромисса, уже подвергшегося критике со стороны партийных лидеров, таких как Джонсон и бывший президент Дональд Трамп, - предупреждают журналисты.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-