Команда американского лидера Джо Байдена заявила, что не поддерживает законопроект о поддержке Израиля без помощи Украины. В Белом доме этот шаг считают "циничным политическим маневром" республиканцев.

Администрация Байдена продолжает бороться за помощь для Украины

С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она обратила внимание на то, что в течение нескольких месяцев команда президента США работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое защитит границу США и окажет поддержку Украине и Израилю.

Именно тогда, когда законодательный проект уже почти готов, республиканцы в Палате представителей прибегают к циничному политическому маневру, - отметила она. Поделиться

Команда Белого дома в очередной раз напомнила американским политикам о том, что безопасность Израиля не должна быть "политической игрой".

Мы решительно выступаем против этой проделки, которая не обеспечивает защиты границы, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывает в гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению…, - добавила Карин Жан-Пьер.

По словам спикера Белого дома, республиканцы в Палате представителей должны работать над этими неотложными вопросами национальной безопасности в двухпартийном формате, как это делают администрация и Сенат.

Что известно о новом решении Палаты представителей относительно Украины

3 февраля представитель Палаты представителей США Майк Джонсон официально заявил, что уже вскоре проведет голосование за законопроект об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов, но без помощи для Украины.

Редакция издания The New York Times уже пришла к выводу, что может иметь крайне негативные последствия.