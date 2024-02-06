Времени нет. Байден обратился к Конгрессу по поводу законопроекта о поддержке Украины
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Времени нет. Байден обратился к Конгрессу по поводу законопроекта о поддержке Украины

The White House
Байден
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Президент США Джо Байден призвал конгрессменов немедленно принять законопроект о помощи Украины.

Байден обратился к Конгрессу

Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно быстрее поддержать законопроект о поддержке Украины и отправить ему на подпись.

Об этом Байден заявил во время пресс-конференции во вторник, 6 февраля.

Я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно положить его на мой стол. Но если законопроект будет провален, я хочу быть совершенно четким: американский народ узнает, почему он будет провален.

Байден подчеркнул, что в случае если Конгресс не поддержит законопроект, то все избиратели в США будут знать, что именно в тот момент, когда власти собирались обезопасить границу и профинансировать другие программы, Трамп и республиканцы сказали "нет".

Потому что они боятся Дональда Трампа. Боятся Трампа. Каждый день до ноября американский народ будет знать, что единственная причина, почему граница не защищена, – это Дональд Трамп и его друзья-республиканцы из партии "Мага". Пора республиканцам в Конгрессе проявить немного мужества, дать понять американскому народу, что вы работаете на него, а не на кого-то другого.

Д.Байден

Д.Байден

Президент США

В то же время, американский лидер заявил, что без новой помощи для Украины у Киева становится меньше оружия для защиты от российского вторжения.

Часы цокают, – заявил Байден.

Помощь США Украине

Сенат США представил новый законопроект по помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США.

К слову, у Байдена резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.

Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долл. на помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.

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