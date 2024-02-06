Времени нет. Байден обратился к Конгрессу по поводу законопроекта о поддержке Украины

Президент США Джо Байден призвал конгрессменов немедленно принять законопроект о помощи Украины.
Байден обратился к Конгрессу
Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно быстрее поддержать законопроект о поддержке Украины и отправить ему на подпись.
Об этом Байден заявил во время пресс-конференции во вторник, 6 февраля.
Байден подчеркнул, что в случае если Конгресс не поддержит законопроект, то все избиратели в США будут знать, что именно в тот момент, когда власти собирались обезопасить границу и профинансировать другие программы, Трамп и республиканцы сказали "нет".
В то же время, американский лидер заявил, что без новой помощи для Украины у Киева становится меньше оружия для защиты от российского вторжения.
Часы цокают, – заявил Байден.
Помощь США Украине
Сенат США представил новый законопроект по помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США.
К слову, у Байдена резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.
Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долл. на помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-