Президент США Джо Байден розкритикував представників Республіканської партії за провал голосування у Сенаті щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та посилення безпеки на кордоні із Мексикою.

Байден звинувачує Трампа у провалі голосування за допомогу Україні

Президент США зазначив, що ніколи не очікував побачити таку ситуацію на Капітолійському пагорбі.

Зокрема, Байден звинуватив екс-президента США та головного кандидата на участь у виборах від Республіканської партії Дональда Трампа у тиску на республіканців та погрозах їм відплатою у разі підтримки компромісного законопроєкту.

Байден наголосив, що представники Республіканської партії вирішили не підтримувати законопроєкт після дзвінків Трампа із погрозами.

Ветеран війни в Україні зі США жорстко розкритикував республіканців

За словами американського військового ветерана, який стверджує, що брав участь у війні на боці України, Джона Джексона, спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, республіканці MAGA та ті, що блокують схвалення фінансування допомоги Україні, сприяють геноциду, який чинить окупаційна російська армія.

Якщо справа вашого життя буде пов'язана з владою, корупцією та підтримкою геноциду невинних людей, ей, чувак, це твоя епітафія. Дозвольте мені зробити це ще більш коротким для вас, люди: скільки геноциду достатньо? Скільки мертвих дітей для цього потрібно? - зазначає американський військовий. Поширити

Він заявив, що на власні очі бачив братську могилу у звільненому з під російської окупації Ізюмі на Харківщині.

Джексон сказав, що він приєднався до українського піхотного підрозділу в 2023 році, тому що відчував себе "змушеним піти" після того, як в чотирирічному віці його викрали в умовах апартеїду в Південній Африці.

Я бачив режим апартеїду з юних років. Навіть коли мені було чотири, п'ять і шість років, я знав, що це лайно неправильне, - зазначає військовий. Поширити

Під час служби в українській армії Джексон сказав, що бачив людей з усіх верств суспільства, які борються як "чортові леви", недостатньо укомплектованих і недостатньо оснащених, незважаючи на "вищу перевагу".

Джексон додав, що він виріс за президента Рональда Рейгана і "чув його слова під час Холодної війни", тому, за його словами, раніше він був республіканцем.