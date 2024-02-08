Президент Володимир Зеленський висловив вдячність представникам Сенату за ухвалення рішення щодо розгляду питання стосовно фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Що відомо про реакцію Зеленського стосовно рішення Сенату щодо допомоги Україні

Вдячний Сенату США за рішення розблокувати дискусію щодо підтримки України та інших стратегічних партнерів. Дуже важливий перший крок до продовження підтримки перемоги України та зміцнення спільної безпеки. Поганий день для Путіна та хороший день для демократій, - зазначив глава держави. Поширити

Варто зазначити, що голосування у Сенаті 9 лютого щодо питання фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не було фінальним.

Проведене голосування було так званим “процедурним”, тобто фактично було ухвалене рішення щодо розгляду питання по суті.

За американськими законами, тепер у Сенаті проходитимуть дебати стосовно фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Оскільки з понеділка, 12 лютого Сенат має піти на канікули, ключова частина дебатів та друге голосування, яке має остаточно ухвалити законопроєкт у Сенаті, очікувано відбудуться вже наприкінці лютого.

За результатами дебатів в законопроект можуть бути включені правки, якщо так вирішать сенатори.

Зокрема, деякі республіканці в Сенаті хочуть повернути питання кордону в цей законопроект.

Інші - виключити з нього фінансову підтримку України та залишити лише військову.

Для ухвалення законопроєкту у Сенаті необхідно щонайменше 60 голосів, тобто 51 голос демократів та ще щонайменше 9 голосів республіканців.

Однак процедурне розблокування питання сьогодні дає надію, що голоси серед представників Республіканської партії знайдуться.

Що буде із законопроєктом далі

Після того, як пройде голосування у Сенаті, документ мають розглянути у Палаті представників.

Тільки після ухвалення Палатою представників законопроєкт може бути відправлений на підпис президенту Джо Байдену.

Однак наразі республіканці зберігають більшість у Палаті представників разом зі спікером Майком Джонсоном.

Саме республіканці Палати представників затягують процес.

Так, запит президента США на фінансування підтримки України та Ізраїлю розглядається в Конгресі США ще з жовтня 2023 року.

Однак останній коментар Джонсона щодо законопроекту, який зараз розглядає Сенат, виглядає обнадійливо.

Принаймні, він не заявив, що Палата не буде розглядати документ, як це було з угодою про кордон.