Республиканцы США придумали новую причину отказа помогать Украине — Politico
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Политика
Дата публикации

Республиканцы США придумали новую причину отказа помогать Украине — Politico

Республиканцы
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Источник:  Politico

Трамписты уверены, что в самом худшем случае Трамп может потерять президентский пост.

Все ради Трампа

В Республиканской партии США боятся, что принятие законопроекта о военной помощи Украине свяжет руки Дональду Трампу в случае его избрания президентом, а в худшем случае может привести к его импичменту.

Об этом пишет Politico .

По данным журналистов, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс направил записку в офис Республиканской партии в Сенате, в которой утверждал, что закон об иностранной помощи может связать руки Трампу-президенту, если он захочет затем остановить финансирование Украины.

В этой записке Вэнс также отмечает, что Трамп может даже спровоцировать свой импичмент, если попытается остановить поставки оружия Украине, которые к тому моменту уже будут предусмотрены законом (если закон таки примут).

Сенатор Вэнс является одним из наиболее последовательных противников предоставления военной помощи Украине. Он прилагает все усилия, чтобы сорвать любые поставки американского оружия Киеву, – отмечает Politico.

Проблема американской помощи Украине

На прошлой неделе Конгресс США наконец-то начал рассматривать законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ожидается, что на этой неделе свое окончательное слово скажет верхняя палата парламента Сенат, где доминируют демократы.

Но после этого свое согласие на отправку оружия должна дать еще нижняя палата – Палата представителей, где господствуют республиканцы.

Ранее именно эта палата Конгресса не могла принять закон о помощи Украине, из-за чего его рассмотрение было начато по немного нестандартной схеме – из Сената.

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