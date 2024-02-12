Республиканцы США придумали новую причину отказа помогать Украине — Politico

Трамписты уверены, что в самом худшем случае Трамп может потерять президентский пост.
Все ради Трампа
В Республиканской партии США боятся, что принятие законопроекта о военной помощи Украине свяжет руки Дональду Трампу в случае его избрания президентом, а в худшем случае может привести к его импичменту.
Об этом пишет Politico .
По данным журналистов, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс направил записку в офис Республиканской партии в Сенате, в которой утверждал, что закон об иностранной помощи может связать руки Трампу-президенту, если он захочет затем остановить финансирование Украины.
В этой записке Вэнс также отмечает, что Трамп может даже спровоцировать свой импичмент, если попытается остановить поставки оружия Украине, которые к тому моменту уже будут предусмотрены законом (если закон таки примут).
Проблема американской помощи Украине
На прошлой неделе Конгресс США наконец-то начал рассматривать законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ожидается, что на этой неделе свое окончательное слово скажет верхняя палата парламента Сенат, где доминируют демократы.
Но после этого свое согласие на отправку оружия должна дать еще нижняя палата – Палата представителей, где господствуют республиканцы.
Ранее именно эта палата Конгресса не могла принять закон о помощи Украине, из-за чего его рассмотрение было начато по немного нестандартной схеме – из Сената.
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