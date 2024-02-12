Масштабная помощь для Украины. В США приняли важное решение

11 февраля американский Сенат приблизился к окончательному одобрению пакетного законопроекта о дополнительном финансировании по вопросам нацбезопасности, в том числе и Украины.

Вопрос одобрения помощи для Украины в США двигается вперед

Журналисты обращают внимание на то, что проект в размере 95,3 млрд долларов теперь голосуется без части, касающейся мер по сдерживанию миграции из Мексики.

Что важно понимать, он объединяет масштабную помощь для Украины, Израиля, Тайваня и средства на гуманитарную помощь народу Палестины.

Продвижение проекта поддержали 11 февраля 67 голосами против 27, в том числе с 18 голосами республиканцев – несмотря на призывы Дональда Трампа.

Кроме того, сообщается, что это один голос больше, чем на предварительном процедурном голосовании.

Я не припомню другого случая, когда Сенат собирался бы на заседание в воскресенье Супербоул (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе – ред.). Но, как мы говорили в течение всей недели, мы продолжим работать над этим проектом, пока эта работа не будет завершена. Чак Шумер Сенатор США

Как удалось узнать журналистам, дату финального голосования пока не выбрали.

Согласно прогнозам сенатора-демократа Криса Мерфи, Сенат окончательно одобрит проект в первой половине этой недели.

Как уже упоминалось ранее, проект рассматривают без части, касающейся болезненного вопроса о южной границе, после того, как начальный проект заблокировали республиканцы.

Помощь Украине. Нидерланды озвучили новое предложение

Как заявила недавно глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, союзники официального Киева должны наконец создать и принять план действий, согласно которому военная поддержка Украины больше не будет ограничена.

Когда говорится об обычном вооружении, обучении и запчастях — вообще не должно быть никаких ограничений по поддержке Украины, - подчеркнула она. Поделиться

Кайса Оллонгрен считает, что партнеры Киева действительно эволюционировали в вопросе помощи Украине, однако ее все равно нужно усиливать.