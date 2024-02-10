Франция и США создали Коалицию артиллерии для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Франция и США создали Коалицию артиллерии для Украины

Владимир Зеленский
артилерия ВСУ
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Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Франция и США положили начало Коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем «Цезарь», а также снаряды к ним.

Коалиция артиллерии для Украины. Что известно о соглашении Франции и США

10 февраля украинский лидер провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Главы государств подробно обсудили текущую ситуацию на фронте и оборонные нужды Вооруженных сил Украины.

В первую очередь речь шла о дронах, артиллерийских системах и снарядах, средствах РЭБ и системах ПВО, от переносных до дальнобойных.

Благодарю за создание Францией и США Коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем «Цезарь», а также снаряды к ним.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, также он обсудил с французским коллегой подготовку двустороннего документа по гарантиям безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что активная подготовка ведущими европейскими странами двусторонних сделок безопасности демонстрирует лидерство Европы, мотивирует украинское общество и воинов и дает мощные сигналы России относительно неослабевающей поддержки Европой Украины.

Кроме того, президент Украины выразил искренние соболезнования родным и близким французских гуманитарных работников, погибших в результате удара РФ по Херсонщине и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Франция намерена передать Украине гиперзвуковые истребители

Как сообщило недавно издание Forbes, официальный Париж планирует отправить Украине около двух десятков истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000D.

Эммануэль Макрон хочет объявить о передаче своих самолетов в ближайшее время.

Вполне возможно, это может произойти во время его визита в Украину.

Forbes также предполагает, что у французских Воздушных сил остается около 20 самолетов, которые избыточны для нужд страны и могут быть переданы Украине.

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