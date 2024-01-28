Сколько артснарядов Франция будет предоставлять ВСУ ежемесячно — ответ Минобороны
Категория
Мир
Дата публикации

Сколько артснарядов Франция будет предоставлять ВСУ ежемесячно — ответ Минобороны

Артснаряды
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Источник:  NV

В Париже состоялся предметный разговор с партнерами Украины на открытии Коалиции артиллерии. Представители украинской делегации аргументированно озвучили потребность ВСУ, а также говорили о военно-техническом сотрудничестве, долгосрочной поддержке украинской армии. Раздались важные заявления со стороны Франции относительно дальнейшей военной поддержки Украины.

Франция будет давать Украине 3 тыс артснарядов в месяц

Военные Вооруженных сил Украины смогут получать от Франции по 3 тыс снарядов ежемесячно.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Относительно 155-мм снарядов для французских артсистем заместитель министра обороны сказал, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3 тыс снарядов ежемесячно.

Гаврилюк также сообщил, что Париж еще раз продемонстрировал устойчивость поддержки Украины.

Франция планирует изготовить для Украины 78 САУ "Цезарь", шесть из которых будут поставлены в ближайшее время, – добавил он.

Артиллерийская коалиция: что известно

Эту коалицию возглавляют Франция и США. Она является одним из компонентов Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, которая объединяет более 50 стран.

Эта коалиция, в которой принимают участие двадцать три страны, «цель объединить усилия, чтобы помочь – в краткосрочной и долгосрочной перспективе – Украине иметь артиллерию, адаптированную к нуждам контрнаступления, и ее армию завтрашнего дня, – сказал представитель Министерства вооруженных сил. Франция.

Чтобы вооружить САУ, Евросоюз задался целью изготовить для Украины один миллион боеприпасов к весне 2024 года. Но на сегодняшний день, по словам европарламентариев, поставлено только 300 тыс снарядов.

17 января Франция объявила, что произведет для Украины 78 САУ Caesar.

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