Британия, Германия и Франция готовят план по ракетам для Украины

Великобритания, Франция и Германия обсуждают план, согласно которому Берлин будет продавать Парижу и Лондону собственные дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а те, в свою очередь, будут предоставлять дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp Украине.
Что известно о плане партнеров Украины по ракетам
По информации журналистов, канцлер Германии Олаф Шольц не соглашается на прямые поставки Украине дальнобойных ракет Taurus с дальностью до 500 км, поскольку опасается, что они будут использованы украинскими военными для ударов по территории РФ.
Однако продажа этих ракет Британии и Франции позволит этим странам начать поставки Украине собственных высокоточных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, которые, правда, вдвое меньше Taurus дальности.
По информации журналистов издания, сейчас переговоры продолжаются из-за ряда материально-технических вопросов, которые должны быть решены.
Однако журналистам отказались прокомментировать ситуацию в оборонных ведомствах Франции и Германии.
В Минобороны Британии не стали опровергать, но и не подтвердили эту информацию.
Что известно о позиции Германии
По информации издания, в последние дни канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал с призывами к партнерам предоставить Украине больше вооружений.
Кроме этого, Шольц утверждает, что более половины всей помощи Украине от ЕС было предоставлено именно Германией.
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