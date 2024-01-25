Британия, Германия и Франция готовят план по ракетам для Украины
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Британия, Германия и Франция готовят план по ракетам для Украины

Ракеты Storm Shadow
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Источник:  Bloomberg

Великобритания, Франция и Германия обсуждают план, согласно которому Берлин будет продавать Парижу и Лондону собственные дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а те, в свою очередь, будут предоставлять дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp Украине.

Что известно о плане партнеров Украины по ракетам

По информации журналистов, канцлер Германии Олаф Шольц не соглашается на прямые поставки Украине дальнобойных ракет Taurus с дальностью до 500 км, поскольку опасается, что они будут использованы украинскими военными для ударов по территории РФ.

Однако продажа этих ракет Британии и Франции позволит этим странам начать поставки Украине собственных высокоточных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, которые, правда, вдвое меньше Taurus дальности.

По информации журналистов издания, сейчас переговоры продолжаются из-за ряда материально-технических вопросов, которые должны быть решены.

Однако журналистам отказались прокомментировать ситуацию в оборонных ведомствах Франции и Германии.

В Минобороны Британии не стали опровергать, но и не подтвердили эту информацию.

Соединенное Королевство и наши партнеры, включая Германию, продолжают работать вместе, чтобы как можно лучше снарядить Украину для защиты ее суверенной территории, - отметил представитель Минобороны Британии.

Что известно о позиции Германии

По информации издания, в последние дни канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал с призывами к партнерам предоставить Украине больше вооружений.

Кроме этого, Шольц утверждает, что более половины всей помощи Украине от ЕС было предоставлено именно Германией.

Отсутствие единства происходит в неудобный момент, когда растет обеспокоенность тем, что международная поддержка Украины теряется, поскольку более 100 миллиардов долларов США и ЕС задержаны из-за политических споров, говорится в материале издания.

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