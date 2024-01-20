Скабеева устроила истерику из-за вероятного получения ВСУ ракет Taurus

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за вероятного получения Украиной немецких дальнобойных ракет Taurus.
Скабеева истерит из-за угрозы получения Украиной Taurus от Германии
В частности, скандальная кремлевская пропагандистка начала заявлять о неких мифических "красных линиях" из-за угрозы поставок ракет Taurus Украине.
Другие пропагандисты в студии Скабеевой боятся, что Силы обороны их просто "закошмарят", если получат немецкие ракеты. Вроде бы сейчас в России живут вполне спокойно.
Что говорят в ГУР
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о нынешнем положении государства-агрессора и ближайших приоритетах в российско-украинской войне, одним из которых остаются активные боевые действия ГУР и ВСУ в Крыму.
Руководитель украинской спецслужбы отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности в Крыму – атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации.
Как пояснил начальник ГУР МО Украины, одним из приоритетов соответствующих миссий есть разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.
Буданов также выразил сомнение в возможности террористической Москвы эквивалентно покрывать потери своих войск и снарядов даже при поддержке Северной Кореи.
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