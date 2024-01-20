Скабеева устроила истерику из-за вероятного получения ВСУ ракет Taurus
Категория
Политика
Дата публикации

Скабеева устроила истерику из-за вероятного получения ВСУ ракет Taurus

Ольга Скабеева
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Источник:  online.ua

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за вероятного получения Украиной немецких дальнобойных ракет Taurus.

Скабеева истерит из-за угрозы получения Украиной Taurus от Германии

В частности, скандальная кремлевская пропагандистка начала заявлять о неких мифических "красных линиях" из-за угрозы поставок ракет Taurus Украине.

Это действительно совсем не смешно. Те "Таурусы" долетают до "русского" Крыма, дальность полета – до 500 километров. Передача Украине Taurus – это та самая "красная линия", о которой неудобно уже говорить. Но если ее преступят – нам терять нечего, – дерзко заявляет кремлевская пропагандистка.

Другие пропагандисты в студии Скабеевой боятся, что Силы обороны их просто "закошмарят", если получат немецкие ракеты. Вроде бы сейчас в России живут вполне спокойно.

Что говорят в ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о нынешнем положении государства-агрессора и ближайших приоритетах в российско-украинской войне, одним из которых остаются активные боевые действия ГУР и ВСУ в Крыму.

Руководитель украинской спецслужбы отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности в Крыму – атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации.

Как пояснил начальник ГУР МО Украины, одним из приоритетов соответствующих миссий есть разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.

Буданов также выразил сомнение в возможности террористической Москвы эквивалентно покрывать потери своих войск и снарядов даже при поддержке Северной Кореи.

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