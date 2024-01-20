Скабєєва істерить через загрозу отримання Україною Taurus від Німеччини

Зокрема, скандальна кремлівська пропагандистка почала заявляти про якісь міфічні “червоні лінії” через загрозу поставок ракет Taurus Україні.

Це насправді зовсім не смішно. Ті "Тауруси" долітають до "російського" Криму, дальність польоту – до 500 кілометрів. Передача Україні Taurus – це та сама "червона лінія", про яку незручно вже говорити. Але якщо її переступлять – нам втрачати нічого, - зухвало заявляє кремлівська пропагандистка. Поширити

Інші пропагандисти у студії Скабєєвої бояться, що Сили оборони їх просто "закошмарять", якщо отримають німецькі ракети. Начебто зараз у Росії живуть цілком собі спокійно.

Що кажуть у ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про нинішнє становище держави-агресора та найближчі пріоритети у російсько-українській війні, одним з яких залишаються активні бойові дії ГУР та ЗСУ у Криму.

Керівник української спецслужби наголосив на необхідності продовжувати тиск на Росію, зокрема в Криму – атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації.

Як пояснив начальник ГУР МО України, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.

Буданов також висловив сумнів у спроможності терористичної Москви еквівалентно покривати втрати своїх військ і снарядів, навіть за підтримки Північної Кореї.