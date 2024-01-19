У Шольца попытались оправдать нежелание предоставить Украине ракет Taurus

Германия пока вроде бы не имеет возможности предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку для этого требуется наращивание производства.

Почему Германия не хочет предоставить Украине ракет Taurus

По его словам, сейчас немецкие войска имеют ограниченное количество ракет Taurus. При этом страна не может увеличить производство такого вооружения для пополнения запасов армии.

Поэтому, учитывая наши союзнические обязательства перед НАТО и с учетом тех мер, которые мы должны принять для усиления собственной безопасности, было бы разумнее эти ракеты не предоставлять, — добавил депутат. Поделиться

Он также добавил, что сейчас важно создать рамочные условия для промышленности для обеспечения более надежного производства оружия и боеприпасов. Это необходимо как для удовлетворения потребностей Германии, так и для помощи Украине.

Taurus для Украины

Напомним, что Украина еще с прошлого года просит Германию передать ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Это необходимо для атак по объектам в тылу российских окупантов.

Германия при этом отказывается от такой передачи. Снабжение не поддерживает канцлер Олаф Шольц, поскольку боится "возможных ударов по территории РФ".

Недавно призыв о передаче ракет Taurus Украине был вынесен на рассмотрение Бундестага. В германском парламенте не поддержали инициативу.