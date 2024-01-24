Украина могла бы использовать ракеты Taurus для ударов по военной инфраструктуре РФ за линией фронта на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Для чего Украина использует Taurus

В интервью немецкому изданию Bild Кулеба в очередной раз сказал, что Украине не нужны дальнобойные немецкие ракеты Taurus для атак на территорию России.

Нам не нужен Taurus для атак на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, предоставленные западными партнерами, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России. Taurus нам нужен, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру по линии фронта на территории Украины. Поделиться

Кулеба отмечает: ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем была с начала российского вторжения почти два года назад. Потому что Украине многого не хватает.

Северная Корея для РФ более эффективна, чем союзники — для Украины

Кулеба отметил, что Украине нужно больше систем ПВО и больше ракет. Также ситуация неутешительная с боеприпасами на передовой.

Хотя Украина значительно увеличила свое производство и продолжит это делать, мы все еще видим, что западная оборонная промышленность — то есть оборонная промышленность помогающих нам государств — не в состоянии производить достаточное количество артиллерийских боеприпасов. Поделиться

Она не отвечает «потребностям войны в Украине или потребностям обороны ваших собственных стран». Кулеба отмечает, что Россия очевидно преобладает в поставках артиллерийских боеприпасов. Одна из причин этого — поставки из Северной Кореи.

Как бы смешно это ни звучало, выглядит так, что Северная Корея для России более эффективный партнер, чем друзья, поставляющие Украине артиллерийские боеприпасы. Это смешно. И это должно измениться, — сказал глава МИД Украины. Поделиться

Министр призвал западных союзников и оборонную промышленность прекратить обвинять друг друга в недостаточно быстром наращивании производства.