Украина могла бы использовать ракеты Taurus для ударов по военной инфраструктуре РФ за линией фронта на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Для чего Украина использует Taurus
В интервью немецкому изданию Bild Кулеба в очередной раз сказал, что Украине не нужны дальнобойные немецкие ракеты Taurus для атак на территорию России.
Кулеба отмечает: ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем была с начала российского вторжения почти два года назад. Потому что Украине многого не хватает.
Северная Корея для РФ более эффективна, чем союзники — для Украины
Кулеба отметил, что Украине нужно больше систем ПВО и больше ракет. Также ситуация неутешительная с боеприпасами на передовой.
Она не отвечает «потребностям войны в Украине или потребностям обороны ваших собственных стран». Кулеба отмечает, что Россия очевидно преобладает в поставках артиллерийских боеприпасов. Одна из причин этого — поставки из Северной Кореи.
Министр призвал западных союзников и оборонную промышленность прекратить обвинять друг друга в недостаточно быстром наращивании производства.
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