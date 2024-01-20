Производитель Taurus готов быстро развернуть производство новых ракет в случае передачи их Украине

На фоне дискуссий о передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus, компания производитель Taurus Systems заявила, что готова как можно быстрее как сделать новые ракеты, так и доработать существующие.

Германия может быстро пополнить запасы ракет Taurus

Ранее эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по обороне Йоханнес Арльт заявил, что Германия не может передать Украине свои ракеты, потому что оборонная промышленность Германии не в состоянии быстро заполнить запасы ракет.

Глава Taurus Systems Йоахим Кнопф опроверг это заявление в своем сообщении, изложенном на платформе X.

Он подчеркнул, что скорейшее заполнение запасов ракет отнюдь не проблема.

В случае соответствующего заказа производитель готов в кратчайшие сроки развернуть производство новых ракет Taurus, так и доработать существующие, — написал он. Поделиться

Joachim Knopf, Geschäftsführer Taurus Systems GmbH: „Sowohl die #Taurus Neuproduktion, die Plattformintegration als auch die Überholung der Bestände können wir kurzfristig anschieben. Voraussetzung ist die Beauftragung durch den Kunden.“ pic.twitter.com/Kw20yyVC4a — MBDA Deutschland (@MBDADeutschland) January 19, 2024

В ноябре прошлого года компания-производитель MBDA, которой принадлежит Taurus Systems, заявляла, что способна в кратчайшие сроки нарастить производство ракет Taurus, а также интегрировать в них новые технические достижения.

Напомним, что на голосовании в Бундестаге 17 января инициатива о передаче ракет Украине была отклонена. Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, 485 проголосовали "против".

Дальнобойная ракета Taurus: что известно

Крылатая ракета Taurus — одна из самых современных ракет военно-воздушных сил Германии.

Такие ракеты способны с больших высот и расстояний поражать цели в отдалении до 500 км и, в частности, разрушать бункеры.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале октября решил пока не передавать эти ракеты Украине.

По мнению многих экспертов, причиной является опасение того, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории России или для разрушения Крымского моста, который имеет стратегически важное значение для российских войск.