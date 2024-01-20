Виробник Taurus готовий швидко розгорнути виробництво нових ракет у разі передачі їх Україні

На тлі дискусій про передачу Україні німецьких крилатих ракет Taurus, компанія виробник Taurus Systems заявила, що готова якнайшвидше як зробити нові ракети, так і доопрацювати існуючі.

Німеччина може швидко поповнити запаси ракет Taurus

Раніше експерт Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з питань оборони Йоганнес Арльт заявив, що Німеччина не може передати Україні свої ракети, тому що оборонна промисловість Німеччини не в змозі швидко заповнити запаси ракет.

Глава Taurus Systems Йоахім Кнопф спростував цю заяу у своєму дописі, викладеному на платформі X.

Він наголосив, що швидке заповнення запасів ракет аж ніяк не проблема.

У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротші терміни як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати існуючі, — написав він. Поширити

Joachim Knopf, Geschäftsführer Taurus Systems GmbH: „Sowohl die #Taurus Neuproduktion, die Plattformintegration als auch die Überholung der Bestände können wir kurzfristig anschieben. Voraussetzung ist die Beauftragung durch den Kunden.“ pic.twitter.com/Kw20yyVC4a — MBDA Deutschland (@MBDADeutschland) January 19, 2024

У листопаді минулого року компанія-виробник MBDA, якій належить Taurus Systems, заявляла, що здатна в найкоротші терміни наростити виробництво ракет Taurus, а також інтегрувати в них нові технічні досягнення.

Нагадаємо, що на голосуванні у Бундестазі 17 січня ініціативу про передачу ракет Україні було відхилено. Із 666 депутатів, які були присутні на засіданні, 485 проголосували "проти".

Далекобійна ракета Taurus : що відомо

Крилата ракета Taurus — одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил Німеччини.

Такі ракети здатні з великих висот і відстаней вражати цілі на віддаленні до 500 км і, зокрема, руйнувати бункери.

Канцлер ФРН Олаф Шольц на початку жовтня вирішив поки що не передавати ці ракети Україні.

На думку багатьох експертів, причиною є побоюваннями того, що Україна може використати Taurus для ударів по території Росії або для руйнування Кримського мосту, який має стратегічно важливе значення для російських військ.