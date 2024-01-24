Україна могла б використати ракети Taurus для ударів по військовій інфраструктурі РФ за лінією фронту на території України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Для чого Україна використає Taurus
В інnерв’ю німецькому виданню Bild Кулеба вкотре сказав, що Україні не потрібні далекобійні німецькі ракети Taurus для атак на територію Росії.
Кулеба зазначає: ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж була з початку російського вторгнення майже два роки тому. Бо Україні багато чого не вистачає.
Північна Корея для РФ більше ефективна, ніж союзники — для України
Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше систем ППО та більше ракет. Також ситуація невтішна з боєприпасами на передовій.
Вона не відповідає «потребам війни в Україні чи потребам оборони ваших власних країн». Кулеба зазначає, що Росія явно переважає в постачанні артилерійських боєприпасів. Одна з причин цього — поставки з Північної Кореї.
Міністр закликав західних союзників і оборонну промисловість припинити звинувачувати один одного в недостатньо швидкому нарощуванні виробництва.
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