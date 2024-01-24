Україна могла б використати ракети Taurus для ударів по військовій інфраструктурі РФ за лінією фронту на території України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Для чого Україна використає Taurus

В інnерв’ю німецькому виданню Bild Кулеба вкотре сказав, що Україні не потрібні далекобійні німецькі ракети Taurus для атак на територію Росії.

Нам не потрібні Taurus для атак на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії. Taurus нам потрібен, щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України. Поширити

Кулеба зазначає: ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж була з початку російського вторгнення майже два роки тому. Бо Україні багато чого не вистачає.

Північна Корея для РФ більше ефективна, ніж союзники — для України

Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше систем ППО та більше ракет. Також ситуація невтішна з боєприпасами на передовій.

Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжить це робити, ми все ще бачимо, що західна оборонна промисловість — тобто оборонна промисловість держав, які нам допомагають — не в змозі виробляти достатню кількість артилерійських боєприпасів. Поширити

Вона не відповідає «потребам війни в Україні чи потребам оборони ваших власних країн». Кулеба зазначає, що Росія явно переважає в постачанні артилерійських боєприпасів. Одна з причин цього — поставки з Північної Кореї.

Як би смішно це не звучало, виглядає так, що Північна Корея для Росії більш ефективний партнер, ніж друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися, — сказав глава МЗС України. Поширити

Міністр закликав західних союзників і оборонну промисловість припинити звинувачувати один одного в недостатньо швидкому нарощуванні виробництва.