Великобритания предлагает Германии альтернативу поставкам Taurus Украине

Великобритания предлагает Германии решение проблемы с поставками Taurus Украине

По информации журналистов N-TV со ссылкой на немецкие СМИ, Лондон предлагает Берлину продать дальнобойные ракеты Taurus, вместо них Британия готова передать Украине собственные ракеты Storm Shadow.

Однако журналисты отмечают, что пока нет официального подтверждения этой информации.

В частности, в канцелярии главы германского правительства Олафа Шольца журналистам отказали в комментариях.

Журналисты сообщают, что Британия направила Германии это предложение несколько недель назад и у канцлера Олафа Шольца изучают это предложение.

Отмечается, что для Шольца соглашение с Великобританией стало бы возможностью решить актуальную проблему: споры вокруг Taurus уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди поддерживающих Украину стран.

Издание уточняет, что Шольц пока не спешит отправлять такие ракеты Киеву, поскольку "боятся, что германским оружием дальностью до 500 км могут быть атакованы цели на российской территории".

Что мешает поставкам бронетехники из ЕС в Украину

По словам главного редактора издания Defence Express, военного эксперта Олега Каткова в комментарии журналистам телеканала "Эспрессо", существует ряд препятствий для получения бронетехники от стран ЕС.

Первая проблема состоит в том, что когда мы говорим о европейском сегменте НАТО, то там бронетехники, в частности танков, не так уж много. Практика показывает, что та же условная танковая бригада на Leopard-2, несмотря на усилия многих стран, сформирована не была. Танков хватило чуть больше, чем на условные два танковых батальона на Leopard-2, - объясняет аналитик. Поделиться

Он также пояснил, что условия для восстановления военной техники в странах ЕС также далеки от идеала.

По его словам, еще в апреле 2023 года Нидерланды и Дания объявили о том, что будут ремонтировать 11-14 танков Leopard-2 и передавать их в Вооруженные силы Украины.

Буквально неделю назад в Минобороны Нидерландов сообщили, что Rheinmetall только сейчас закончил капитальный ремонт этих двух машин. Таковы, к сожалению, реалии европейского оборонно-промышленного комплекса, как он есть, нет у нас другого Rheinmetall, нет другого немецкого промышленного комплекса. Все это объективно негативный фактор, который показывает, что для европейских партнеров сложно передавать такую оборонную технику, как танк, - объясняет эксперт. Поделиться

В то же время он отметил, что в Украину поступают шведские боевые машины пехоты CV90 и другая бронетехника.

Но когда мы говорим о том, что она будет передаваться из запасов, то объективно надо понимать, что в европейском сегменте НАТО нет тех же запасов, которые есть в США, - подчеркнул аналитик. Поделиться

Также, по его словам, у Штатов должны быть возможности восстановления и капитального ремонта техники, чтобы их передать Украине.

Но из-за того, что США до сих пор не могут согласовать помощь Украине на 60 млрд долларов, невозможно согласовать и поставки в Украину новых вооружений.