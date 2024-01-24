Британія пропонує Німеччині альтернативу поставкам Taurus Україні

Велика Британія пропонує придбати в Німеччини далекобійні ракети Taurus, а замість них відправити Україні власні Storm Shadow.
Британія пропонує Німеччині вирішення проблеми із поставками Taurus Україні
За інформацією журналістів N-TV із посиланням на німецькі ЗМІ, Лондон пропонує Берліну продати далекобійні ракети Taurus, а замість них Британія готова передати Україні власні ракети Storm Shadow.
Однак журналісти зазначають, що наразі не має офіційного підтвердження цієї інформацїі.
Зокрема, у канцелярії глави німецького уряду Олафа Шольца журналістам відмовили у коментарях.
Журналісти повідомляють, що Британія надіслала Німеччині цю пропозицію кілька тижнів тому і в канцлера Олафа Шольца наразі вивчають цю пропозицію.
Зазначається, що для Шольца угода з Великобританією стала б можливістю вирішити актуальну проблему: суперечки навколо Taurus вже кілька місяців точаться як у правлячій коаліції, так і серед країн, які підтримують Україну.
Видання уточнює, що Шольц поки не поспішає відправляти такі ракети Києву, оскільки "бояться, що німецькою зброєю дальністю до 500 км можуть бути атаковані цілі на російській території".
Що заважає поставкам бронетехніки з ЄС до України
За словами головного редактора видання Defence Express, військового експерта Олега Каткова у коментарі журналістам телеканалу “Еспресо”, наразі існує низка перешкод для отримання бронетехніки від країн ЄС.
Він також пояснив, що умови для відновлення військової техніки у країнах ЄС також далекі від ідеалу.
За його словами, ще у квітні 2023 року Нідерланди та Данія оголосили про те, що будуть ремонтувати 11-14 танків Leopard-2 і передавати їх до Збройних Сил України.
Водночас він зазначив, що до України надходять шведські бойові машини піхоти CV90 та інша бронетехніка.
Також, за його словами, у Штатів мають бути можливості для відновлення та капітального ремонту техніки, щоб їх передати Україні.
Але через те, що США і досі не можуть узгодити допомогу Україні на 60 млрд доларів, то неможливо узгодити і постачання до України нових озброєнь.