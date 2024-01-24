Британія пропонує Німеччині альтернативу поставкам Taurus Україні

Британія пропонує Німеччині вирішення проблеми із поставками Taurus Україні

За інформацією журналістів N-TV із посиланням на німецькі ЗМІ, Лондон пропонує Берліну продати далекобійні ракети Taurus, а замість них Британія готова передати Україні власні ракети Storm Shadow.

Однак журналісти зазначають, що наразі не має офіційного підтвердження цієї інформацїі.

Зокрема, у канцелярії глави німецького уряду Олафа Шольца журналістам відмовили у коментарях.

Журналісти повідомляють, що Британія надіслала Німеччині цю пропозицію кілька тижнів тому і в канцлера Олафа Шольца наразі вивчають цю пропозицію.

Зазначається, що для Шольца угода з Великобританією стала б можливістю вирішити актуальну проблему: суперечки навколо Taurus вже кілька місяців точаться як у правлячій коаліції, так і серед країн, які підтримують Україну.

Видання уточнює, що Шольц поки не поспішає відправляти такі ракети Києву, оскільки "бояться, що німецькою зброєю дальністю до 500 км можуть бути атаковані цілі на російській території".

Що заважає поставкам бронетехніки з ЄС до України

За словами головного редактора видання Defence Express, військового експерта Олега Каткова у коментарі журналістам телеканалу “Еспресо”, наразі існує низка перешкод для отримання бронетехніки від країн ЄС.

Перша проблема полягає в тому, що коли ми говоримо про європейський сегмент НАТО, то там бронетехніки, зокрема танків, не так і багато. Практика показує, та сама умовна танкова бригада на Leopard-2 попри зусилля багатьох країн сформована не була. Танків вистачило трохи більше ніж на умовні два танкові батальйони на Leopard-2, - пояснює аналітик. Поширити

Він також пояснив, що умови для відновлення військової техніки у країнах ЄС також далекі від ідеалу.

За його словами, ще у квітні 2023 року Нідерланди та Данія оголосили про те, що будуть ремонтувати 11-14 танків Leopard-2 і передавати їх до Збройних Сил України.

Буквально тиждень тому в Міноборони Нідерландів повідомили, що Rheinmetall лише от зараз закінчив капітальний ремонт цих двох машин. Такі, на жаль, реалії європейського оборонно-промислового комплексу, який він є, немає в нас іншого Rheinmetall, немає іншого німецького промислового комплексу. Все це об'єктивно є негативним фактором, який показує, що для європейських партнерів складно передавати таку оборонну техніку, як танк, - пояснює експерт. Поширити

Водночас він зазначив, що до України надходять шведські бойові машини піхоти CV90 та інша бронетехніка.

Але, коли ми говоримо про те, що вона буде передаватися із запасів, то об'єктивно треба розуміти, що в європейському сегменті НАТО немає тих самих запасів, які є у США, - підкреслив аналітик. Поширити

Також, за його словами, у Штатів мають бути можливості для відновлення та капітального ремонту техніки, щоб їх передати Україні.

Але через те, що США і досі не можуть узгодити допомогу Україні на 60 млрд доларів, то неможливо узгодити і постачання до України нових озброєнь.