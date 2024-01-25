Британія, Німеччина і Франція готують план щодо ракет для України

Велика Британія, Франція та Німеччина обговорюють план, згідно з яким, Берлін продаватиме Парижу та Лондону власні далекобійні крилаті ракети Taurus, а ті, у свою чергу, надаватимуть власні далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp Україні.

Що відомо про план партнерів Україні щодо ракет

За інформацією журналістів видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц не погоджується на прямі поставки Україні далекобійних ракет Taurus із дальністю до 500 км, оскільки побоюється, що вони будуть використані українськими військовими для ударів по території РФ.

Однак продаж цих ракет Британії та Франції дозволить цим країнам почати поставки Україні власних високоточних крилатих ракет Storm Shadow і Scalp, які, правда, мають удвічі меншу за Taurus дальність.

За інформацією журналістів видання, наразі переговори тривають через низку матеріально-технічних питань, які мають бути вирішені.

Однак журналістам відмовились прокоментувати ситуацію у оборонних відомствах Франції та Німеччини.

В Міноборони Британії не стали спростовувати, однак і не підтвердили цю інформацію.

Сполучене Королівство та наші партнери, включаючи Німеччину, продовжують працювати разом, щоб якомога краще спорядити Україну для захисту її суверенної території, — зазначив речник Міноборони Британії. Поширити

Що відомо про позицію Німеччини

За інформацією видання, протягом останніх днів канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав із закликами до партнерів надати Україні більше озброєнь.

Окрім цього Шольц стверджує, що більше половини усієї допомоги Україні від ЄС було надано саме Німеччиною.