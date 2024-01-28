Скільки артснарядів Франція надаватиме ЗСУ щомісяця — відповідь Міноборони

У Парижі відбулася дуже предметна розмова з партнерами України на відкритті Коаліції артилерії. Представники української делегації аргументовано озвучили потребу ЗСУ, а також говорили про військово-технічне співробітництво, довгострокову підтримку української армії. Пролунали важливі заяви з боку Франції щодо подальшої військової підтримки України.
Франція даватиме Україні 3 тис артснарядів на місяць
Військові Збройних сил України зможуть отримувати від Франції по 3 тис снарядів щомісячно.
Про це заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Стосовно 155-мм снарядів для французьких артсистем заступник міністра оборони сказав, що Франція зможе надавати українській армії 3 тис снарядів щомісяця.
Гаврилюк також повідомив, що Париж ще раз продемонстрував стійкість підтримки України.
Артилерійська коаліція: що відомо
Цю коаліцію очолюють Франція та Сполучені Штати. Вона є одним із компонентів Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», яка об’єднує понад 50 країн.
Щоб озброїти САУ, Євросоюз поставив собі за мету виготовити для України один мільйон боєприпасів до весни 2024 року. Але на сьогоднішній день, за словами європарламентарів, поставлено лише 300 тис снарядів.
17 січня Франція оголосила, що виробить для України 78 САУ Caesar.
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