Міністр збройних сил Францїі Себастьєн Лекорню заявив, що його країна виготовить для України 78 гаубиць Caesar, а також щомісяця протягом року буде постачати близько 50 керованих авіабомб AASM Hammer.

САУ Caesar для України

Наразі в Україні є 49 таких гармат, які досягли тактичного успіху. Наша мета виготовити 78 гармат Caesar у 2024 році, заохочуючи європейців та наших союзників до участі в проєкті, — сказав Лекорню. Поширити

Він додав, що 6 Caesar Україна купила за власні кошти. Вони надійдуть в Україну найближчими тижнями.

Ще 72 гармати Франція виготовить до початку 2025 року. Лекорню відзначив, що компанія-виробник Nexter скоротила час виготовлення САУ з 30 місяців до 15 — співробітники працюють у три зміни.

Франція також поставить в Україну більше снарядів.

У період з лютого 2022 року по квітень 2023 року ми постачали 1000 снарядів на місяць. З лютого минулого року це 2000 снарядів на місяць, а з цього місяця (січня) буде 3000 снарядів на місяць. Ми знаходимося в процесі отримання запасів пороху. Ми переробляємо порох з боєприпасів, які не були використані, — підкреслив міністр. Поширити

Однак, на думку експертів, цих кількостей вистачить лише на кілька днів бойових дій.

Франція передає Україні керовані авіабомби

Міністр також оголосив про поставку близько п'ятдесяти ракет класу «земля-повітря» A2SM (AASM Hammer) щомісяця з січня протягом року. Таким чином за 2024 рік Україна має отримати 600 AASM Hammer.

Вони зможуть адаптуватися до літаків радянського типу, таких як МіГ і Су, які використовує Україна.