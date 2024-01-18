Міністр збройних сил Францїі Себастьєн Лекорню заявив, що його країна виготовить для України 78 гаубиць Caesar, а також щомісяця протягом року буде постачати близько 50 керованих авіабомб AASM Hammer.
САУ Caesar для України
Він додав, що 6 Caesar Україна купила за власні кошти. Вони надійдуть в Україну найближчими тижнями.
Ще 72 гармати Франція виготовить до початку 2025 року. Лекорню відзначив, що компанія-виробник Nexter скоротила час виготовлення САУ з 30 місяців до 15 — співробітники працюють у три зміни.
Франція також поставить в Україну більше снарядів.
Однак, на думку експертів, цих кількостей вистачить лише на кілька днів бойових дій.
Франція передає Україні керовані авіабомби
Міністр також оголосив про поставку близько п'ятдесяти ракет класу «земля-повітря» A2SM (AASM Hammer) щомісяця з січня протягом року. Таким чином за 2024 рік Україна має отримати 600 AASM Hammer.
Вони зможуть адаптуватися до літаків радянського типу, таких як МіГ і Су, які використовує Україна.
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