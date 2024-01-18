Умєров скасував свій візит до Франції з міркувань безпеки — що відомо

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував запланований на 18 січня візит до Франції з «безпекових міркувань». Він мав разом зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню поїхати на завод, де виробляють САУ Caesar.

Умєров скасував візит до Франції

18 січня у Парижі міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню має запустити «артилерійську коаліцію», спрямовану на посилення можливостей Києва проти Росії.

На зустрічі мав бути присутній міністр оборони України Рустем Умеров. Проте він в останній момент скасував свій візит до Франції «з міркувань безпеки» і візьме участь у церемонії в режимі відеоконференції.

Умєров та Лекорню мали поїхати на промислові об’єкти Nexter у Бурже, де виробляють самохідні артилерійські установки Caesar, і на ракетний корабель MBDA у Сель-Сен-Дені.

Артилерійська коаліція: що відомо

Цю коаліцію очолюють Франція та Сполучені Штати. Вона є одним із компонентів Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», яка об’єднує понад 50 країн.

Ця коаліція, в якій беруть участь двадцять три країни, «має на меті об’єднати зусилля, щоб допомогти — у короткостроковій і довгостроковій перспективі — Україні мати артилерію, адаптовану до потреб контрнаступу, і її армію завтрашнього дня, — сказав представник Міністерства збройних сил Франції. Поширити

Щоб озброїти САУ, Євросоюз поставив собі за мету виготовити для України один мільйон боєприпасів до весни 2024 року. Але на сьогоднішній день, за словами європарламентарів, поставлено лише 300 тисяч снарядів.

Нагадаємо, що 17 січня Франція оголосила, що виробить для України 78 САУ Caesar.