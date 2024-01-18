Умеров отменил свой визит во Францию из соображений безопасности — что известно

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил запланированный на 18 января визит во Францию из-за «соображений безопасности». Он должен был вместе со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню поехать на завод, где производят САУ Caesar.

Умеров отменил визит во Францию

18 января в Париже министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню должен запустить артиллерийскую коалицию, направленную на усиление возможностей Киева против России.

На встрече должен был присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров. Тем не менее, он в последний момент отменил свой визит во Францию «по соображениям безопасности» и примет участие в церемонии в режиме видеоконференции.

Умеров и Лекорню должны были поехать на промышленные объекты Nexter в Бурже, где производят самоходные артиллерийские установки Caesar, и ракетный корабль MBDA в Сель-Сен-Дени.

Артиллерийская коалиция: что известно

Эту коалицию возглавляют Франция и США. Она является одним из компонентов Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, которая объединяет более 50 стран.

Эта коалиция, в которой принимают участие двадцать три страны, «имеет цель объединить усилия, чтобы помочь — в краткосрочной и долгосрочной перспективе — Украине иметь артиллерию, адаптированную к нуждам контрнаступления, и ее армии завтрашнего дня, — сказал представитель Министерства вооруженных сил Франции. Поделиться

Чтобы вооружить САУ, Евросоюз задался целью изготовить для Украины один миллион боеприпасов к весне 2024 года. Но на сегодняшний день, по словам европарламентариев, поставлено всего 300 тысяч снарядов.

Напомним, что 17 января Франция объявила, что произведет для Украины 78 САУ Caesar.