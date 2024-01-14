Умеров в Давосе предложил создать группу по выводу войск РФ из Украины

На четвертой встрече советников по вопросам нацбезопасности по прошедшей в Давосе Украинской формуле мира министр обороны Украины Рустем Умеров предложил создать международную рабочую группу по механизму вывода российских войск из Украины.
Что предложил Умеров на встрече в Давосе
Министр обороны сообщил, что презентовал на встрече 6-й пункт Формулы мира: «Вывод российских войск с территории Украины».
Умеров предложил создать Международную рабочую группу на уровне Министров обороны и Советников по национальной безопасности, чтобы совместно наработать механизм вывода войск.
Встреча в Давосе по поводу Формулы мира
14 января в швейцарском Давосе прошла четвертая встреча советников лидеров государств по реализации Формулы мира. В нем приняли участие представители 81 страны и международной организации.
На встрече были рассмотрены вторые пять пунктов Украинской формулы мира:
вывод российских войск,
восстановление справедливости,
экологическая безопасность,
недопущение эскалации и повторения войны,
подтверждение окончания войны.
Первые пять пунктов формулы мира (ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных, в том числе детей, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины) обсудили во время встречи на Мальте в октябре 2023 года.
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