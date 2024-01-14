Умєров у Давосі запропонував створити групу щодо виведення військ РФ з України

На четвертій зустрічі радників з питань нацбезпеки щодо Української формули миру, яка пройшла у Давосі, міністр оборони України Рустем Умєров запропонував створити міжнародну робочу групу щодо механізму виведення російських військ з України.
Що запропонував Умєров на зустрічі в Давосі
Міністр оборони повідомив, що презентував на зустрічі 6-ий пункт Формули миру: «Виведення російських військ з території України».
Умєров запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні Міністрів оборони та Радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ.
Зустріч у Давосі щодо Формули миру
14 січня у швейцарському Давосі пройшла четверта зустріч радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру. У ній взяли участь представники 81 країни та міжнародної організації.
На зустрічі розглянули другі п'ять пунктів Української формули миру:
виведення російських військ,
відновлення справедливості,
екологічна безпека,
недопущення ескалації та повторення війни,
підтвердження закінчення війни.
Перші п'ять пунктів формули миру (ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України) обговорили під час зустрічі на Мальті у жовтні 2023 року.
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