Умєров у Давосі запропонував створити групу щодо виведення військ РФ з України
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров у Давосі запропонував створити групу щодо виведення військ РФ з України

Рустем Умєров
Рустем Умєров

На четвертій зустрічі радників з питань нацбезпеки щодо Української формули миру, яка пройшла у Давосі, міністр оборони України Рустем Умєров запропонував створити міжнародну робочу групу щодо механізму виведення російських військ з України.

Що запропонував Умєров на зустрічі в Давосі

Міністр оборони повідомив, що презентував на зустрічі 6-ий пункт Формули миру: «Виведення російських військ з території України».

Наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій.

Умєров запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні Міністрів оборони та Радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ.

Зустріч у Давосі щодо Формули миру

14 січня у швейцарському Давосі пройшла четверта зустріч радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру. У ній взяли участь представники 81 країни та міжнародної організації.

На зустрічі розглянули другі п'ять пунктів Української формули миру:

  • виведення російських військ,

  • відновлення справедливості,

  • екологічна безпека,

  • недопущення ескалації та повторення війни,

  • підтвердження закінчення війни.

Перші п'ять пунктів формули миру (ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України) обговорили під час зустрічі на Мальті у жовтні 2023 року.

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Офіс Президента України
Давос

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