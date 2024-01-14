Умєров у Давосі запропонував створити групу щодо виведення військ РФ з України

На четвертій зустрічі радників з питань нацбезпеки щодо Української формули миру, яка пройшла у Давосі, міністр оборони України Рустем Умєров запропонував створити міжнародну робочу групу щодо механізму виведення російських військ з України.

Що запропонував Умєров на зустрічі в Давосі

Міністр оборони повідомив, що презентував на зустрічі 6-ий пункт Формули миру: «Виведення російських військ з території України».

Наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій. Поширити

Умєров запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні Міністрів оборони та Радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ.

Зустріч у Давосі щодо Формули миру

14 січня у швейцарському Давосі пройшла четверта зустріч радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру. У ній взяли участь представники 81 країни та міжнародної організації.

На зустрічі розглянули другі п'ять пунктів Української формули миру:

виведення російських військ,

відновлення справедливості,

екологічна безпека,

недопущення ескалації та повторення війни,

підтвердження закінчення війни.

Перші п'ять пунктів формули миру (ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України) обговорили під час зустрічі на Мальті у жовтні 2023 року.