Франция изготовит 78 гаубиц Ceasar для Украины и передаст управляемые авиабомбы

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна изготовит для Украины 78 гаубиц Ceasar, а также ежемесячно в течение года будет поставлять около 50 управляемых авиабомб AASM Hammer.
САУ Ceasar для Украины
Он добавил, что 6 Ceasar Украина купила за свой счет. Они поступят в Украину в ближайшие недели.
Еще 72 САУ Франция изготовит к началу 2025 года. Лекарню отметил, что компания-производитель Nexter сократила время изготовления САУ с 30 месяцев до 15 — сотрудники работают в три смены.
Франция также поставит в Украину больше снарядов.
Однако, по мнению экспертов, этих количеств хватит всего на несколько дней боевых действий.
Франция передает Украине управляемые авиабомбы
Министр также объявил о поставке около пятидесяти ракет класса "земля-воздух" A2SM (AASM Hammer) ежемесячно с января в течение года. Таким образом, за 2024 год Украина должна получить 600 AASM Hammer.
Они смогут адаптироваться к самолетам советского типа, таким как МиГ и Су, используемые Украиной.
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