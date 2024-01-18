Франция изготовит 78 гаубиц Ceasar для Украины и передаст управляемые авиабомбы

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна изготовит для Украины 78 гаубиц Ceasar, а также ежемесячно в течение года будет поставлять около 50 управляемых авиабомб AASM Hammer.

САУ Ceasar для Украины

Сейчас в Украине есть 49 таких САУ, которые добились тактического успеха. Наша цель — изготовить 78 САУ Ceasar в 2024 году, поощряя европейцев и наших союзников к участию в проекте, — сказал Лекорню. Поделиться

Он добавил, что 6 Ceasar Украина купила за свой счет. Они поступят в Украину в ближайшие недели.

Еще 72 САУ Франция изготовит к началу 2025 года. Лекарню отметил, что компания-производитель Nexter сократила время изготовления САУ с 30 месяцев до 15 — сотрудники работают в три смены.

Франция также поставит в Украину больше снарядов.

В период с февраля 2022 по апрель 2023 года мы поставляли 1000 снарядов в месяц. С февраля прошлого года это 2000 снарядов в месяц, а с этого месяца (января) будет 3000 снарядов в месяц. Мы находимся в процессе получения запасов пороха. Мы перерабатываем прах из неиспользуемых боеприпасов, — подчеркнул министр. Поделиться

Однако, по мнению экспертов, этих количеств хватит всего на несколько дней боевых действий.

Франция передает Украине управляемые авиабомбы

Министр также объявил о поставке около пятидесяти ракет класса "земля-воздух" A2SM (AASM Hammer) ежемесячно с января в течение года. Таким образом, за 2024 год Украина должна получить 600 AASM Hammer.

Они смогут адаптироваться к самолетам советского типа, таким как МиГ и Су, используемые Украиной.