Германия и Франция обвиняют друг друга в недостаточных поставках оружия Украине — Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации

Германия и Франция обвиняют друг друга в недостаточных поставках оружия Украине — Bloomberg

Франция и Германия
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Источник:  Bloomberg

Страны Европейского Союза, включая Германию и Францию, все чаще обвиняют друг друга в неспособности предоставить Украине достаточное количество оружия. Споры происходят в неудобный для Украины момент, когда растет обеспокоенность тем, что более 100 миллиардов долларов финансирование со стороны США и ЕС приостановлено на фоне политической борьбы.

Германия и Франция обвиняют друг друга в недостаточных поставках оружия Украине

Германия подталкивает Европейскую комиссию к составлению обзора запланированной странами-членами финансовой и военной помощи Украине, что некоторые рассматривают как способ «привлечь страны к ответственности» за то, что и сколько они предоставляют.

Разговоры об аудите под руководством Германии, который имеет целью дать Украине лучшее представление о поддержке, на которую она может рассчитывать в этом году, проходят накануне экстренного саммита 1 февраля, когда лидеры ЕС постараются согласовать пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, который Венгрия заблокировала в декабрь.

Европейская помощь Украине становится критически важной, поскольку американское финансирование остается заблокированным в Конгрессе и Киев может начать страдать от дефицита средств уже в марте.

Франция отвергает обвинения в том, что ее помощь Украине опаздывает. На прошлой неделе в интервью радиостанции France Inter министр обороны Франции Себастьен Лекорню рассказал о планах поставки 40 крылатых ракет большой дальности SCALP, в отличие от Германии, не направляющей свои крылатые ракеты Taurus, несмотря на просьбы Киева.

Я бы не хотел указывать пальцем на некоторых наших союзников, но мы также можем гордиться тем, что мы действительно поставили надежные системы, — сказал он.

В этом году Германия выделила 8 миллиардов евро на двустороннюю поддержку Украины, а Нидерланды окажут более 2 миллиардов евро. Некоторые страны-члены ЕС еще не обнародовали никакие пакеты поддержки. Между тем восточные страны блока уже исчерпали значительную часть своих запасов оружия для поддержки Украины в начале войны, но продолжают призывать своих коллег делать больше.

Если бы все страны выделили 1% ВВП, я бы сказал, что работа была бы проделана. Мы все можем сделать больше, — заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен тем временем поздравила соперничество между странами-членами по поддержке Киева.

Если это положительная конкуренция, например, кто оказывает больше помощи, я думаю, что это только хорошо, — сказала она.

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