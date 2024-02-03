Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности — ОП
Категория
Мир
Дата публикации

Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности — ОП

Офис Президента Украины
Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности — ОП
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В Киеве во время визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Украина и Франция планируют соглашение о гарантиях безопасности

По информации ОП, команды обсудили доработанный проект соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.

Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения, - подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения в ближайшее время.

Сильно ли влияет кремлевская пропаганда на ситуацию во Франции

Журналисты издания отмечают, что в настоящее время продвижение тезисов кремлевской пропаганды во французское медиапространство имеет ограниченный резонанс.

Президент Франции Эммануэль Макрон среди лидеров в Европе по вопросу помощи Украине.

В частности, большинство населения поддерживает президента.

Однако, по словам директора Французского института международных отношений Томаса Гомара, видимость пророссийских аккаунтов в социальных сетях и рейтинги одобрения французских ультраправых партий растут.

Риторика союзников России о цене войны в Украине все чаще сочетается с идеей о том, что это американская авантюра и что Франция должна утвердить себя как великое государство и возобновить отношения с Россией, подчеркивают авторы материала.

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