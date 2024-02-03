Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности — ОП

В Киеве во время визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.
Украина и Франция планируют соглашение о гарантиях безопасности
По информации ОП, команды обсудили доработанный проект соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.
Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения в ближайшее время.
Сильно ли влияет кремлевская пропаганда на ситуацию во Франции
Журналисты издания отмечают, что в настоящее время продвижение тезисов кремлевской пропаганды во французское медиапространство имеет ограниченный резонанс.
Президент Франции Эммануэль Макрон среди лидеров в Европе по вопросу помощи Украине.
В частности, большинство населения поддерживает президента.
Однако, по словам директора Французского института международных отношений Томаса Гомара, видимость пророссийских аккаунтов в социальных сетях и рейтинги одобрения французских ультраправых партий растут.
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