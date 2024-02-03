Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки — ОП
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки — ОП

Офіс Президента України
Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки — ОП
Read in English

У Києві під час візиту французької делегації відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Україна і Франція планують угоду про гарантії безпеки

За інформацією ОП, команди обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди, — підкреслив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

Чи сильно впливає кремлівська пропаганда на ситуацію у Франції

Журналісти видання зазначають, що наразі просування тез кремлівської пропаганди у французький медіапростір має обмежений резонанс.

Президент Франції Еммануель Макрон серед лідерів у Європі у питанні допомоги Україні.

Зокрема більшість населення підтримує президента.

Однак, за словами директора Французького інституту міжнародних відносин Томаса Гомара, видимість проросійських акаунтів у соціальних мережах й рейтинги схвалення французьких ультраправих партій зростають.

Риторика союзників Росії про ціну війни в Україні все частіше поєднується з ідеєю про те, що це американська авантюра і що Франція повинна утвердити себе як велика держава і відновити відносини з Росією, — підкреслюють автори матеріалу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина та Франція звинувачують одна одну в недостатніх поставках зброї Україні — Bloomberg
Франція Німеччина
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія, Німеччина і Франція готують план щодо ракет для України
Ракета Storm Shadow
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки артснарядів Франція надаватиме ЗСУ щомісяця — відповідь Міноборони
Снаряди

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим