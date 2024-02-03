Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки — ОП

У Києві під час візиту французької делегації відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.
Україна і Франція планують угоду про гарантії безпеки
За інформацією ОП, команди обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.
Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.
Чи сильно впливає кремлівська пропаганда на ситуацію у Франції
Журналісти видання зазначають, що наразі просування тез кремлівської пропаганди у французький медіапростір має обмежений резонанс.
Президент Франції Еммануель Макрон серед лідерів у Європі у питанні допомоги Україні.
Зокрема більшість населення підтримує президента.
Однак, за словами директора Французького інституту міжнародних відносин Томаса Гомара, видимість проросійських акаунтів у соціальних мережах й рейтинги схвалення французьких ультраправих партій зростають.
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