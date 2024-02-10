Франція та США створили Коаліцію артилерії для України

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Франція та США започаткували Коаліцію артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар», а також снаряди до них.

Коаліція артилерії для України. Що відомо про угоду Франції та США

10 лютого український лідер провів телефонні перемовини З президентом Франції Еммануелем Макроном.

Глави держав детально обговорили поточну ситуацію на фронті та оборонні потреби Збройних сил України.

Насамперед йшлося про дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних.

Дякую за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар», а також снарядів до них. Володимир Зеленський Президент України

За слова українського лідера, також він обговорив з французьким колегою підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

Володимир Зеленський звертає увагу на те, що активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України.

Окрім того, президент України висловив найщиріші співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули внаслідок удару РФ по Херсонщині ТА побажав найшвидшого одужання пораненим.

Франція має намір передати Україні гіперзвукові винищувачі

Як повідомило нещодавно видання Forbes, офіційний Париж планує надіслати Україні близько двох десятків винищувачів-бомбардувальників Dassault Mirage 2000D.

Еммануель Макрон хоче оголосити про передачу своїх літаків вже найближчим часом.

Цілком можливо, це може статися під час його візиту до України.