11 лютого американський Сенат наблизився до остаточного схвалення пакетного законопроєкту про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, зокрема й України.

Питання схвалення допомоги для України у США рухається вперед

Журналісти звертають увагу на те, що проєкт у розмірі 95,3 млрд доларів тепер голосується без частини, що стосувалася заходів для стримування міграції з Мексики.

Що важливо розуміти, він об'єднує собі масштабну допомогу для України, Ізраїлю, Тайваню та кошти на гуманітарну допомогу народу Палестини.

Просування проєкту підтримали 11 лютого 67 голосами проти 27, у тому числі з 18 голосами республіканців — попри заклики Дональда Трампа.

Окрім того, наголошується, що це на один голос більше, ніж на попередньому процедурному голосуванні.

Я не пригадаю іншого випадку, коли Сенат збирався ви на засідання у неділю Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі — ред.). Але, як ми і казали протягом всього тижня, ми продовжимо працювати над цим проєктом, доки ця робота не буде завершена. Чак Шумер Сенатор США

Як вдалося дізнатися журналістам, дату фінального голосування поки не обрали.

Згідно з прогнозами сенатора-демократа Кріса Мерфі, Сенат остаточно схвалить проєкт у першій половині цього тижня.

Як уже згадувалося раніше, проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того, як початковий проєкт заблокували республіканці.

Допомога Україні. Нідерланди озвучили нову пропозицію

Як заявила нещодавно очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, союзники офіційного Києва повинні нарешті створити та ухвалити план дій, згідно з яким військова підтримка України більше не матиме обмежень.

Коли мовиться про звичайне озброєння, навчання і запчастини — взагалі не повинно бути ніяких обмежень щодо підтримки України, — наголосила вона. Поширити

Кайса Оллонгрен вважає, що партнери Києва дійсно еволюціонували у питанні допомоги Україні, однак її все одно потрібно посилювати.