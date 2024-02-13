Помощь США для Украины. Сенат проголосовал за еще одно ключевое решение

13 февраля официально стало известно, что американские сенаторы поддержали ходатайство о прекращении дебатов касательно законопроекта о выделении масштабной помощи Украине и Израилю.

Сенат США прекратил дебаты о законопроекте с помощью для Украины

Эту информацию официально подтвердила посол Украины в США Оксана Маркарова. Также заявление на этот счет размещено на сайте Сената.

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Следующим шагом стало принятие Ходатайства О прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (Законодательный инструмент Закона о Национальной Безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора. Оксана Маркарова Госпожа посол США

Что важно понимать, Верхняя палата американского Конгресса – Сенат – 8 февраля проголосовала за процедурное решение по дальнейшему рассмотрению законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Кроме того, 11 февраля Сенат США смог преодолеть последнее процедурное препятствие и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.

Республиканцы США пытаются заблокировать помощь Украине

В Республиканской партии США боятся, что принятие законопроекта о военной помощи Украине свяжет руки Дональду Трампу в случае его избрания президентом.

Более того, они обеспокоены тем, что в худшем случае такое развитие событий может привести к его импичменту.