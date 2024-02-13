Помощь США для Украины. Сенат проголосовал за еще одно ключевое решение

13 февраля официально стало известно, что американские сенаторы поддержали ходатайство о прекращении дебатов касательно законопроекта о выделении масштабной помощи Украине и Израилю.
Сенат США прекратил дебаты о законопроекте с помощью для Украины
Эту информацию официально подтвердила посол Украины в США Оксана Маркарова. Также заявление на этот счет размещено на сайте Сената.
Что важно понимать, Верхняя палата американского Конгресса – Сенат – 8 февраля проголосовала за процедурное решение по дальнейшему рассмотрению законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Кроме того, 11 февраля Сенат США смог преодолеть последнее процедурное препятствие и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.
Республиканцы США пытаются заблокировать помощь Украине
В Республиканской партии США боятся, что принятие законопроекта о военной помощи Украине свяжет руки Дональду Трампу в случае его избрания президентом.
Более того, они обеспокоены тем, что в худшем случае такое развитие событий может привести к его импичменту.
Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс направил записку в офис Республиканской партии в Сенате, в которой утверждал, что закон об иностранной помощи может связать руки Трампу-президенту, если он захочет затем остановить финансирование Украины.
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