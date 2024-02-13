Сенат США окончательно проголосовал за проект масштабной помощи для Украины

13 февраля Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, в который входят 60 миллиардов долларов для поддержки Украины.
Помощь для Украины. Сенат США принял окончательное решение
"За" проект, объединяющий в себе средства на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на гуманитарную помощь, проголосовали необходимые 60 сенаторов.
Что важно понимать, проект рассматривают без части, касающейся болезненного вопроса о южной границе, после того, как начальный проект заблокировали республиканцы.
Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате.
В Палате представителей намекнули, что заблокируют проект с помощью для Украины
По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он недоволен текстом пакетного законопроекта, в который входят средства в поддержку Украины.
Он заявил, что его не устраивает отсутствие положений о безопасности границ.
Кроме того, Майк Джонсон намекнул, что не собирается выносить проект на голосование в Палате представителей после того, как за него проголосует Сенат.
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