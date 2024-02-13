Мі-17 для України

Передача відбудеться у рамках угоди, украденої у січні минулого року між США та Еквадором. За угодою, США поставлять Еквадору неназвану кількість UH-60 Black Hawk.

Еквадорська армія передасть Україні радянські Мі-17, справним серед них є лише одна машина, інші можна хіба що розібрати на запчастини.

Угода також передбачає передачу Україні радянських БМ-21 "Град", ЗРК "Оса-АКМ".

Коли відбудеться передача вертольотів, невідомо. Так само немає чіткого розуміння, скільки часу знадобиться на постановку цієї техніки в стрій ЗСУ у разі, якщо передача таки буде реалізована.

Як пише Defence Express, раніше керівництво Еквадору визнавало, що планує віддати Україні по суті металобрухт, який наразі є в небоєздатному стані.

Тому тут може бути навіть ризик в тому, що в підсумку Україна може отримати хіба що набір "донорів запчастин".

Вертольоти для України

У січні стало відомо, що Німеччина вперше передасть Україні списані багатоцільові військові вертольотів Sea King Mk41.

У грудні Україні зробила запит на передачу списаних 45 австралійських вертольотів Taipan. Спочатку їх планувалося вивести з експлуатації в 2037 році, але гелікоптери мали історію проблем, що призвело до невикористання всього флоту протягом багатьох років.

Проте Міноборони Австралії було проти постачання і вони вважали, що MRH90 не підходять Україні.