Німеччина вперше передасть Україні шість вертольотів Sea King

Німеччина передасть Україні вертольоти

Міністр оборони Борис Пісторіус пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41, комплекти аксесуарів і запасних частин, а також навчання для них.

Sea King — це перевірений і міцний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу, — сказав Пісторіус. Поширити

Він додав, що для захисту українського населення та інфраструктури протиповітряна оборона залишається пріоритетом № 1. Крім того, необхідна більша швидкість виробництва озброєнь.

Зустріч "Рамштайну"

23 січня відбулося засідання Контактної групи з оборони України в онлайн-форматі.

Міноборони України повідомляє, що Україна отримає від партнерів озброєння, яке надзвичайно потрібне для того, аби ефективно вражати ворога як на лінії зіткнення, так і у тилу, знищувати його логістичні вузли.

Є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов’язання працювати над тим, аби надавати Україні більше зброї для подібних ударів, — зазначив речник Міноборони Ілларіон Павлюк. Поширити

Серед іншого, пролунали зобов’язання щодо надання Україні зброї дального ураження.

На зустрічі також ішлося про посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки.

Зокрема, в рамках авіаційної коаліції — крім зобов’язань щодо надання літаків F-16 – також обговорювали надання союзниками додаткових гелікоптерів.