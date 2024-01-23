Німеччина вперше передасть Україні шість вертольотів Sea King
Категорія
Світ
Дата публікації

Німеччина вперше передасть Україні шість вертольотів Sea King

Sea King Mk41
Джерело:  Tagesschau

Німеччина вперше планує поставити Україні військові гелікоптери. Йдетсься про шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41.

Німеччина передасть Україні вертольоти

Міністр оборони Борис Пісторіус пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41, комплекти аксесуарів і запасних частин, а також навчання для них.

Sea King — це перевірений і міцний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу, — сказав Пісторіус.

Він додав, що для захисту українського населення та інфраструктури протиповітряна оборона залишається пріоритетом № 1. Крім того, необхідна більша швидкість виробництва озброєнь.

Зустріч "Рамштайну"

23 січня відбулося засідання Контактної групи з оборони України в онлайн-форматі.

Міноборони України повідомляє, що Україна отримає від партнерів озброєння, яке надзвичайно потрібне для того, аби ефективно вражати ворога як на лінії зіткнення, так і у тилу, знищувати його логістичні вузли.

Є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов’язання працювати над тим, аби надавати Україні більше зброї для подібних ударів, — зазначив речник Міноборони Ілларіон Павлюк.

Серед іншого, пролунали зобов’язання щодо надання Україні зброї дального ураження.

На зустрічі також ішлося про посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки.

Зокрема, в рамках авіаційної коаліції — крім зобов’язань щодо надання літаків F-16 – також обговорювали надання союзниками додаткових гелікоптерів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна звернулась до Австралії із проханням надати гелікоптери Taipan
гелікоптери Taipan
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ за допомогою західної ППО знищили 26 вертольотів та 12 літаків за добу — Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Австралія збирається утилізувати гелікоптери, які запросила Україна
Taipan

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм