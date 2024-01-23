Німеччина вперше передасть Україні шість вертольотів Sea King

Німеччина вперше планує поставити Україні військові гелікоптери. Йдетсься про шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41.
Німеччина передасть Україні вертольоти
Міністр оборони Борис Пісторіус пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41, комплекти аксесуарів і запасних частин, а також навчання для них.
Він додав, що для захисту українського населення та інфраструктури протиповітряна оборона залишається пріоритетом № 1. Крім того, необхідна більша швидкість виробництва озброєнь.
Зустріч "Рамштайну"
23 січня відбулося засідання Контактної групи з оборони України в онлайн-форматі.
Міноборони України повідомляє, що Україна отримає від партнерів озброєння, яке надзвичайно потрібне для того, аби ефективно вражати ворога як на лінії зіткнення, так і у тилу, знищувати його логістичні вузли.
Серед іншого, пролунали зобов’язання щодо надання Україні зброї дального ураження.
На зустрічі також ішлося про посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки.
Зокрема, в рамках авіаційної коаліції — крім зобов’язань щодо надання літаків F-16 – також обговорювали надання союзниками додаткових гелікоптерів.
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