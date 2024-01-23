Германия впервые передаст Украине шесть вертолетов Sea King

Германия впервые планирует поставить Украине военные вертолеты. Речь идет о шести многоцелевых вертолетах Sea King Mk41.
Германия передаст Украине вертолеты
Министр обороны Борис Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, комплекты аксессуаров и запасных частей, а также обучение для них.
Он добавил, что для защиты украинского населения и инфраструктуры противовоздушная оборона остается приоритетом №1. Кроме того, необходима большая скорость производства вооружений.
Встреча "Рамштайна"
23 января прошло заседание Контактной группы по обороне Украины в онлайн-формате.
Минобороны Украины сообщает, что Украина получит от партнеров вооружение, которое очень необходимо для того, чтобы эффективно поражать врага как на линии столкновения, так и в тылу, уничтожать его логистические узлы.
Среди прочего прозвучали обязательства по предоставлению Украине оружия дальнего поражения.
На встрече также говорилось об усилении возможностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиций и коалиции морской безопасности.
В частности, в рамках авиационной коалиции — помимо обязательств по предоставлению самолетов F-16 — также обсуждали предоставление союзниками дополнительных вертолетов.
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