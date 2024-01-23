Германия впервые передаст Украине шесть вертолетов Sea King
Категория
Мир
Дата публикации

Германия впервые передаст Украине шесть вертолетов Sea King

Sea King Mk41
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Источник:  Tagesschau

Германия впервые планирует поставить Украине военные вертолеты. Речь идет о шести многоцелевых вертолетах Sea King Mk41.

Германия передаст Украине вертолеты

Министр обороны Борис Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, комплекты аксессуаров и запасных частей, а также обучение для них.

Sea King — это проверенный и крепкий вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого типа, — сказал Писториус.

Он добавил, что для защиты украинского населения и инфраструктуры противовоздушная оборона остается приоритетом №1. Кроме того, необходима большая скорость производства вооружений.

Встреча "Рамштайна"

23 января прошло заседание Контактной группы по обороне Украины в онлайн-формате.

Минобороны Украины сообщает, что Украина получит от партнеров вооружение, которое очень необходимо для того, чтобы эффективно поражать врага как на линии столкновения, так и в тылу, уничтожать его логистические узлы.

Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно и обязательство работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов, — отметил представитель Минобороны Илларион Павлюк.

Среди прочего прозвучали обязательства по предоставлению Украине оружия дальнего поражения.

На встрече также говорилось об усилении возможностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиций и коалиции морской безопасности.

В частности, в рамках авиационной коалиции — помимо обязательств по предоставлению самолетов F-16 — также обсуждали предоставление союзниками дополнительных вертолетов.

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