Австралія заборонила постачання Україні гелікоптерів MRH90

Під час розмови сенатора Девіда Фосетта з головою МЗС Австралії Пені Вонг було озвучено, що Україна вперше заявила про зацікавленість гелікоптерами Taipan ще в жовтні 2023 року, а не в грудні, як повідомлялось раніше. Це сталося під час конференції НАТО минулого жовтня. Передача вертольотів Україні дозволила б зекономити кошти Австралії на повну утилізацію 45 гелікоптерів.

Проте Міноборони Австралії було проти постачання і вони вважали, що MRH90 не підходять Україні. На підставі цих фактів уряду пропонувалось сформувати власну думку. При цьому Фосетт зазначив, що Київ подавав офіційний запит на отримання Taipan. Кілька бортів досі залишаються придатними для польотів.

Понг своєю чергою заявила, що уряд Австралії в своїй політиці і надалі буде користуватись порадами Міноборони щодо питання гелікоптерів Taipan.

Австралія зняла з експлуатації вертольоти MRH-90

Як пише ABC, у вересні 2023 вертольоти MRH-90 австралійської армії були зняті з експлуатації на 14 місяців раніше запланованого терміну. Причиною є те, що двома місяцями раніше під час навчань у Квінсленді загинули чотири військовослужбовці.

Спочатку їх планувалося вивести з експлуатації в 2037 році, але гелікоптери мали історію проблем, що призвело до невикористання всього флоту протягом багатьох років.

Україна зробила офіційний запит на MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на добре задокументовані проблеми щодо безпеки та експлуатації літака.

ABC зазначає, що процес розбирання вже почався. Представник оборонного відомства повідомив, що міністерство «утилізує гелікоптери та системи екологічно чистим і економічно ефективним способом».