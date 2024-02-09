Австралия запретила поставки Украине вертолетов MRH90

Во время разговора сенатора Дэвида Фосетта с главой МИД Австралии Пенни Вонг было озвучено, что Украина впервые заявила о заинтересованности вертолетами Taipan еще в октябре 2023 года, а не в декабре, как сообщалось ранее. Это произошло во время конференции НАТО в октябре. Передача вертолетов Украине позволила бы сэкономить средства Австралии на полную утилизацию 45 вертолетов.

Однако Минобороны Австралии было против поставок, и они считали, что MRH90 не подходят Украине. На основании этих фактов правительству предлагалось сформировать свое мнение. При этом Фосетт отметил, что Киев подавал официальный запрос на получение Taipan. Несколько бортов все еще остаются пригодными для полетов.

Понг в свою очередь заявила, что правительство Австралии в своей политике и в дальнейшем будет пользоваться советами Минобороны по вопросу вертолетов Taipan.

Австралия сняла с эксплуатации вертолеты MRH-90

Как пишет ABC, в сентябре 2023 года вертолеты MRH-90 австралийской армии были сняты с эксплуатации на 14 месяцев раньше запланированного срока. Причиной того, что двумя месяцами ранее во время учений в Квинсленде погибли четыре военнослужащих.

Сначала их планировалось вывести из эксплуатации в 2037 году, но вертолеты имели историю проблем, что привело к неиспользованию всего флота на протяжении многих лет.

Украина запросила MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы безопасности и эксплуатации самолета.

ABC отмечает, что процесс разборки уже начался. Представитель оборонного ведомства сообщил, что министерство «утилизирует вертолеты и системы экологически чистым и экономически эффективным способом».