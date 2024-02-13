Эквадор отдаст Украине старые небоеспособные вертолеты Ми-17, а получит от США UH-60 Black Hawk.
Ми-17 для Украины
Передача состоится в рамках соглашения, украденного в январе прошлого года между США и Эквадором. По соглашению США поставят Эквадору неназванное количество UH-60 Black Hawk.
Эквадорская армия передаст Украине советские Ми-17, исправной среди них только одна машина, другие можно разве что разобрать на запчасти.
Соглашение также предусматривает передачу Украине советских БМ-21 "Град", ЗРК "Оса-АКМ".
Когда состоится передача вертолетов, неизвестно. Также нет четкого понимания, сколько времени понадобится на постановку этой техники в строй ВСУ в случае, если передача будет реализована.
Как пишет Defence Express, ранее руководство Эквадора признавало, что планирует отдать Украине по сути металлолом, который сейчас находится в небоеспособном состоянии.
Поэтому здесь может быть даже риск в том, что в итоге Украина может получить разве что набор "доноров запчастей".
Вертолеты для Украины
В январе стало известно, что Германия впервые передаст Украине списанные многоцелевые военные вертолетов Sea King Mk41.
В декабре Украина запросила передачу списанных 45 австралийских вертолетов Taipan. Сначала их планировалось вывести из эксплуатации в 2037 году, но вертолеты имели историю проблем, что привело к неиспользованию всего флота на протяжении многих лет.
Однако Минобороны Австралии было против поставок, и они считали, что MRH90 не подходят Украине.
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