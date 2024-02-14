Представники Білого дому та Палати представників Конгресу США заявляють про ймовірну загрозу нацбезпеці країни з боку Росії.

Що кажуть у Білому домі

За словами радника президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, на 15 лютого заплановано брифінг із ключовими представниками Конгресу США.

Я не в змозі сказати що-небудь ще, - заявив Салліван, коментуючі заяви щодо загрозі нацбезпеці США. Поширити

Він також зазначив, що адміністрація Байдена пішла далі і застосувала більш творчі та стратегічні підходи до розсекречення розвідувальної інформації в національних інтересах США.

Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, забезпечуватиме безпеку американського народу в майбутньому

Також він додав, що вірить у можливості щодо захисту національної безпеки Сполучених Штатів.

Що кажуть у Палаті представників Конгресу США

Як зазначають журналісти каналу CNN, керівник комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав всім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно серйозної загрози нацбезпеці США, ймовірно, з боку Росії.

Багато джерел, знайомих із цією розвідувальною інформацією, охарактеризували її як "дуже чутливу, - йдеться у оприлюдненому повідомленні. Поширити

До цього Тернер надіслав своїм колегам у Конгресі лист, у якому йшлося про те, що нагальним питанням є іноземний військовий потенціал, що дестабілізує, іноземний військовий потенціал.

Одне з джерел, яке бачило розвіддані, підтвердило, що насправді це вельми тривожний і дестабілізуючий російський потенціал.

У листі шановним колегам Тернер повідомив, що Комітет з розвідки Палати представників проголосував 13 лютого за надання законодавцям доступу до певної інформації для розгляду, і каже, що у членів є час переглянути її між середою і п'ятницею.

Тернер також закликає президента Джо Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози.