Спікер Палати представників США Джонсон погрожує блокуванням допомоги Україні
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Спікер Палати представників США Джонсон погрожує блокуванням допомоги Україні

Майк Джонсон
Джерело:  online.ua

Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон погрожує відмовою у розгляді законопроєкту щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму в 95 млрд доларів. 

Чому Джонсон відмовляється ставити на розгляд проєкт допомоги Україні

За словами Джонсона, керівництво Республіканської партії у Палаті представників не буде розглядати проєкт фінансування додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, оскільки до нього не додали частину щодо посилення заходів на кордоні із Мексикою.

Дозвольте чітко заявити: Палату представників під керівництвом республіканців не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступає більшість сенаторів-республіканців і який не містить заходів для захисту нашого власного кордону, - заявляє Джонсон.

Він піддав критиці представників Білого дому через нібито нездатність вирішити питання міграційної кризи на кордоні із Мексикою.

Джонсон також нагадав про імпічмент глави МВС Алехандро Майоркаса.

Потрібно ще багато чого зробити для захисту кордону. І те, що цього тижня вийшло в Сенаті, цю проблему ігнорує, - заявив Джонсон.

Що відомо про позицію республіканців у Сенаті

За інформацією видання The Hill, республіканці у Сенаті тиснуть на спікера Палати представників Майка Джонсона, вимагаючи винести на розгляд проєкт допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Зокрема, сенатор Том Тілліс від республіканців заявив, що його однопартійці в Палаті представників зіткнуться з політичними наслідками на виборах в цьому році, якщо не ухвалять законопроєкту Сенату з підтримкою України та дозволять президенту РФ Володимиру Путіну переломити хід війни.

Він повторив застереження лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що законодавців будуть судити майбутні історики, якщо вони дозволять пакету фінансування пролежати так довго, що це дорого коштуватиме Україні та може заохотити супротивників США в інших частинах світу.

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