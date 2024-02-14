Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон погрожує відмовою у розгляді законопроєкту щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму в 95 млрд доларів.
Чому Джонсон відмовляється ставити на розгляд проєкт допомоги Україні
За словами Джонсона, керівництво Республіканської партії у Палаті представників не буде розглядати проєкт фінансування додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, оскільки до нього не додали частину щодо посилення заходів на кордоні із Мексикою.
Він піддав критиці представників Білого дому через нібито нездатність вирішити питання міграційної кризи на кордоні із Мексикою.
Джонсон також нагадав про імпічмент глави МВС Алехандро Майоркаса.
Що відомо про позицію республіканців у Сенаті
За інформацією видання The Hill, республіканці у Сенаті тиснуть на спікера Палати представників Майка Джонсона, вимагаючи винести на розгляд проєкт допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Зокрема, сенатор Том Тілліс від республіканців заявив, що його однопартійці в Палаті представників зіткнуться з політичними наслідками на виборах в цьому році, якщо не ухвалять законопроєкту Сенату з підтримкою України та дозволять президенту РФ Володимиру Путіну переломити хід війни.
Він повторив застереження лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що законодавців будуть судити майбутні історики, якщо вони дозволять пакету фінансування пролежати так довго, що це дорого коштуватиме Україні та може заохотити супротивників США в інших частинах світу.
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