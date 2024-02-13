Путін звертався до США щодо "припинення вогню" в Україні — Reuters

Журналісти видання Reuters із посиланням на власні джерела заявляють, що на рівні посередників США нібито відкинули пропозицію кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо припинення бойових дій в Україні та “заморожування” конфлікту.

Що відомо про звернення Путіна до США щодо припинення вогню в Україні

Журналісти видання із посиланням на трі російські джерела заявляють, що посередники проводили зустріч у Туреччині наприкінці минулого року.

За словами ще одного співрозмовника з дипломатичних кол, неофіційні контакти між РФ та США через посередників проходили з ініціативи Кремля, однак завершились безрезультатно.

При цьому один з американських посадовців заявив журналістам, що нічого не знає про неофіційні переговори через посередників.

У той же час російські співрозмовники видання стверджують, що сигнал Путіна було передано до Вашингтона, де з цього приводу зустрілись високопосадовці Білого дому, зокрема, радник президента Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Білла Бернс та очільник Держдепу Ентоні Блінкен.

За словами одного з російських співрозмовників, пропонувалось, що Салліван проведе переговори з радником кремлівського диктатора Юрієм Ушаковим щодо визначення подальших кроків.

Однак у січні під час телефонної розмови Салліван заявив Ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати двосторонні відносини, однак не припинення бойових дій в Україні без участі Києва.

Що кажуть в РФ та США

Американський чиновник відмовився повідомити будь-які подробиці ймовірних дзвінків Саллівана, а також про те, чи відбулася така розмова з Ушаковим.

Російські ж співрозмовники видання стверджують, що Путін нібито публічно і приватно через посередників, зокрема, на Близькому Сході, нібито надсилав Вашингтону протягом 2023 сигнали про готовність щодо припинення бойових дій в Україні.

У матеріалі видання зазначається, що кремлівський диктатор пропонував зупинити власноруч розв’язану злочинну війну проти України із збереженням за Росією контролю над окупованими українськими територіями.

Контакти з американцями закінчилися нічим, - заявляє російський співрозмовник видання.

Ще один російський співрозмовник зазначив, що США через посередників повідомили Кремлю що не обговорюватимуть припинення вогню в Україні без участі Києва і подальші контакти з цього питання припинились.

Третій співрозмовник заявив, що переговори провалились, бо нібито у Вашингтоні не хочуть тиснути на Україну.

Одне з російських джерел висловило розчарування США через наполягання Вашингтона не підштовхувати Україну до переговорів.

Путін сказав: "Я знав, що вони нічого не зроблять”. Вони відрубали корінь контактів, на створення яких пішло два місяці, - заявляє співрозмовник. Поширити

При цьому за словами ще одного російського співрозмовника, переговори провалились через те, що США не вірять намірам представників Кремля.

Американці не вірили, що Путін був щирим щодо припинення вогню – але він був і є. Він готовий обговорювати припинення вогню. Але так само Путін готовий воювати стільки, скільки буде потрібно – і Росія може воювати стільки, скільки буде потрібно, - заявляє співрозмовник. Поширити

При цьому співрозмовники заявили журналістам видання, що оскільки у Кремлі не бачать сенсу у подальших контактах зі США, розв’язана війна проти України триватиме.

Кремль, Білий дім, Державний департамент США і Центральне розвідувальне управління відмовилися від коментарів.

Американський чиновник, який виступав у Вашингтоні на умовах анонімності, заявив, що США не ведуть жодних переговорів з Росією по закритих каналах і що Вашингтон був послідовним у тому, щоб не діяти за спиною України.

Американський урядовець сказав, що неофіційні розмови "Track II" між росіянами поза урядом, як видається, мали місце, але Сполучені Штати не були в них залучені.

Цей співрозмовник відзначив, що позиція Путіна щодо утримання територій України не змінилася, але в Москві, схоже, розчаровані тим, що Вашингтон це не приймає.