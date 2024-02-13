Журналисты издания Reuters со ссылкой на собственные источники заявляют, что на уровне посредников США якобы отвергли предложение кремлевского диктатора Владимира Путина о прекращении боевых действий в Украине и "замораживании" конфликта.

Что известно об обращении Путина к США о прекращении огня в Украине

Журналисты издания со ссылкой на три российских источника заявляют, что посредники проводили встречу в Турции в конце прошлого года.

По словам еще одного собеседника по дипломатическим кругам, неофициальные контакты между РФ и США через посредников проходили по инициативе Кремля, однако завершились безрезультатно.

При этом один из американских чиновников заявил журналистам, что ничего не знает о неофициальных переговорах через посредников.

В то же время российские собеседники издания утверждают, что сигнал Путина был передан в Вашингтон, где по этому поводу встретились чиновники Белого дома, в частности, советник президента Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Билла Бернс и глава Госдепа Энтони Блинкен.

По словам одного из российских собеседников, предлагалось, что Салливан проведет переговоры с советником кремлевского диктатора Юрием Ушаковым по поводу определения дальнейших шагов.

Однако в январе во время телефонного разговора Салливан заявил Ушакову, что Вашингтон готов обсуждать двусторонние отношения, однако, не прекращение боевых действий в Украине без участия Киева.

Что говорят в РФ и США

Американский чиновник отказался сообщить какие-либо подробности вероятных звонков Салливана, а также о том, состоялся ли такой разговор с Ушаковым.

Российские же собеседники издания утверждают, что Путин якобы публично и частно через посредников, в частности, на Ближнем Востоке, якобы посылал Вашингтону в течение 2023 года сигналы о готовности к прекращению боевых действий в Украине.

В материале издания отмечается, что кремлевский диктатор предлагал остановить собственноручно развязанную преступную войну против Украины с сохранением за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями.

Контакты с американцами окончились ничем, – заявляет российский собеседник издания.

Еще один российский собеседник отметил, что США через посредников сообщили Кремлю, что не будут обсуждать прекращение огня в Украине без участия Киева и дальнейшие контакты по этому вопросу прекратились.

Третий собеседник заявил, что переговоры провалились, потому что якобы в Вашингтоне не хотят давить на Украину.

Один из российских источников выразил разочарование США из-за настояния Вашингтона не подталкивать Украину к переговорам.

Путин сказал: "Я знал, что они ничего не сделают". Они отрубили корень контактов, на создание которых ушло два месяца, – заявляет собеседник. Поделиться

При этом по словам еще одного российского собеседника, переговоры провалились из-за того, что США не верят намерениям представителей Кремля.

Американцы не верили, что Путин был искренним по прекращению огня – но он был и есть. Он готов обсуждать прекращение огня. Но так же Путин готов воевать столько, сколько потребуется – и Россия может воевать столько, сколько потребуется, - заявляет собеседник. Поделиться

При этом собеседники заявили журналистам издание, что поскольку в Кремле не видят смысла в дальнейших контактах с США, война против Украины будет продолжаться.

Кремль, Белый дом, Государственный департамент США и Центральное разведывательное управление отказались от комментариев.

Американский чиновник, выступавший в Вашингтоне на условиях анонимности, заявил, что США не ведут никаких переговоров с Россией по закрытым каналам и что Вашингтон был последовательным для того, чтобы не действовать за спиной Украины.

Американский чиновник сказал, что неофициальные разговоры "Track II" между россиянами вне правительства, по всей видимости, имели место, но Соединенные Штаты не были в них вовлечены.

Этот собеседник отметил, что позиция Путина по содержанию территорий Украины не изменилась, но в Москве, похоже, разочарованы тем, что Вашингтон это не принимает.