Кто может ликвидировать Путина — Илон Маск озвучил свою версию

По убеждению американского миллиардера Илона Маска, российского диктатора Владимира Путина может ликвидировать человек, который будет еще более жестким и опасным, чем глава Кремля.

Илон Маск снова пугает мир победой РФ в войне против Украины

Бизнесмен еще раз попытался убедить сенаторов-республиканцев в том, что "нет никакого шанса", что Путин проигрывает войну Украине.

По словам журналистов, Илон Маск сделал эти комментарии в ходе дискуссии на платформе Х, участниками которой были противники законопроекта о помощи Украине.

Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине. Илон Маск Американский миллиардер

Кроме того, он снова попытался оправдать Путина, заявив, что на российского президента давят, чтобы довести войну до конца.

Если он отступит, его убьют, – заявил Маск, однако не объяснил, откуда у него такие данные.

Илон Маск поразмышлял о ликвидации Путина

Американский миллиардер продолжает отрицать обвинения в том, что он является апологетом Путина, назвав их "абсурдными".

Более того, Илон Маск начал утверждать, что его компании "наверное, сделали больше для подрыва России, чем кто-либо другой".

По словам изобретателя, его интерес заключается в том, чтобы остановить гибель людей с обеих сторон войны.

Также Маск назвал идею ликвидации Путина не слишком удачной.