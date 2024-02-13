Кто может ликвидировать Путина — Илон Маск озвучил свою версию

По убеждению американского миллиардера Илона Маска, российского диктатора Владимира Путина может ликвидировать человек, который будет еще более жестким и опасным, чем глава Кремля.
Илон Маск снова пугает мир победой РФ в войне против Украины
Бизнесмен еще раз попытался убедить сенаторов-республиканцев в том, что "нет никакого шанса", что Путин проигрывает войну Украине.
По словам журналистов, Илон Маск сделал эти комментарии в ходе дискуссии на платформе Х, участниками которой были противники законопроекта о помощи Украине.
Кроме того, он снова попытался оправдать Путина, заявив, что на российского президента давят, чтобы довести войну до конца.
Если он отступит, его убьют, – заявил Маск, однако не объяснил, откуда у него такие данные.
Илон Маск поразмышлял о ликвидации Путина
Американский миллиардер продолжает отрицать обвинения в том, что он является апологетом Путина, назвав их "абсурдными".
Более того, Илон Маск начал утверждать, что его компании "наверное, сделали больше для подрыва России, чем кто-либо другой".
По словам изобретателя, его интерес заключается в том, чтобы остановить гибель людей с обеих сторон войны.
Также Маск назвал идею ликвидации Путина не слишком удачной.
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