Американский миллиардер Илон Маск отрицает информацию о якобы использовании преступной армией РФ терминалов Starlink на фронте в войне против Украины.

Маск не признает использование армией РФ терминалов Starlink на передовой

Маск в собственной соцсети X (бывший Twitter) называет утверждение об использовании Starlink российскими оккупантами на фронте в Украине ошибочными.

Миллиардер утверждает, что космическая компания SpaceX не продает такое оборудование в Россию.

В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно, – отметил Маск. Поделиться

В комментариях у Маска спросили, узнает ли компания, если терминал активирован в России.

Спутники Starlink не будут закрывать связь в России, – объясняет Маск.

Что говорят в Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте.

Разведка отмечает, что радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа в интернет терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й ОДШБр ВС РФ, действующих в Донецкой области вблизи Клищиевки и Андреевки.

В ГУР подчеркнули, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет и "начинает набирать системный характер".

Американское издание Defense One недавно сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink на фронте в Украине.

Спикер Пентагона Джефф Юргенсен сказал, что официальные лица США знают об использовании россиянами Starlink, но направили вопрос «нашим украинским партнерам для получения какой-либо текущей оперативной информации относительно подобной деятельности спутниковой связи».