Американский миллиардер Илон Маск отрицает информацию о якобы использовании преступной армией РФ терминалов Starlink на фронте в войне против Украины.
Маск не признает использование армией РФ терминалов Starlink на передовой
Маск в собственной соцсети X (бывший Twitter) называет утверждение об использовании Starlink российскими оккупантами на фронте в Украине ошибочными.
Миллиардер утверждает, что космическая компания SpaceX не продает такое оборудование в Россию.
В комментариях у Маска спросили, узнает ли компания, если терминал активирован в России.
Спутники Starlink не будут закрывать связь в России, – объясняет Маск.
Что говорят в Украине
Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте.
Разведка отмечает, что радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа в интернет терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й ОДШБр ВС РФ, действующих в Донецкой области вблизи Клищиевки и Андреевки.
В ГУР подчеркнули, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет и "начинает набирать системный характер".
Американское издание Defense One недавно сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink на фронте в Украине.
Спикер Пентагона Джефф Юргенсен сказал, что официальные лица США знают об использовании россиянами Starlink, но направили вопрос «нашим украинским партнерам для получения какой-либо текущей оперативной информации относительно подобной деятельности спутниковой связи».
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