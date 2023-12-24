SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink
Категория
Технологии
Дата публикации

SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink

Starlink
Read in English
Читати українською
Источник:  SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту еще одну партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink

Это был 19-й запуск первой ступени Falcon 9, и компания установила новый показатель многократного использования.

Как и планировалось, первая степень Falcon 9 вернулась на Землю в 19-й раз, приземлившись примерно через 8,5 минут после запуска на беспилотный корабль, находившийся в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Разгонный блок Falcon 9 тем временем продлил доставку 23 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Космические аппараты должны были быть выведены туда примерно через 65,5 минут после старта.

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск хочет помочь человечеству колонизировать Марс и совершить множество других амбициозных исследовательских подвигов. Возможность многократного использования ракет является ключевой частью этого видения, помогая снизить стоимость космических полетов и увеличить их периодичность.

Поэтому рекорды SpaceX по повторному использованию недолговечны. Предварительная отметка – 18 полетов для ракеты-носителя Falcon 9 – была установлена только в прошлом месяце.

В настоящее время SpaceX совершила более 90 орбитальных полетов в 2023 году. Большинство из них было посвящено созданию мегаконстелляции широкополосной связи Starlink, которая в настоящее время состоит из почти 5200 действующих спутников.

Starlink используют украинские военные

Недавно CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве украинской атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пытался нанести Украине с помощью беспилотников.

Как уточняется в книге, он опасался, что подобные действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Маск предоставит доступ к Starlink международным организациям в Газе
Илон Маск
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
SpaceX выпустила новый терминал Starlink. Что изменилось
STARLINK
Starlink
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Успешный запуск. SpaceX вывела на орбиту Земли новые спутники Starlink — видео
Запуск SpaceX

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.