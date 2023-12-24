Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту еще одну партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink

Это был 19-й запуск первой ступени Falcon 9, и компания установила новый показатель многократного использования.

Как и планировалось, первая степень Falcon 9 вернулась на Землю в 19-й раз, приземлившись примерно через 8,5 минут после запуска на беспилотный корабль, находившийся в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Разгонный блок Falcon 9 тем временем продлил доставку 23 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Космические аппараты должны были быть выведены туда примерно через 65,5 минут после старта.

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск хочет помочь человечеству колонизировать Марс и совершить множество других амбициозных исследовательских подвигов. Возможность многократного использования ракет является ключевой частью этого видения, помогая снизить стоимость космических полетов и увеличить их периодичность.

Поэтому рекорды SpaceX по повторному использованию недолговечны. Предварительная отметка – 18 полетов для ракеты-носителя Falcon 9 – была установлена только в прошлом месяце.

В настоящее время SpaceX совершила более 90 орбитальных полетов в 2023 году. Большинство из них было посвящено созданию мегаконстелляции широкополосной связи Starlink, которая в настоящее время состоит из почти 5200 действующих спутников.

Starlink используют украинские военные

Недавно CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве украинской атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пытался нанести Украине с помощью беспилотников.

Как уточняется в книге, он опасался, что подобные действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.