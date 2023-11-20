SpaceX выпустила новый терминал Starlink. Что изменилось

Как изменилась новая станция Starlink

Отмечается, что она больше по размерам и потребляет больше энергии, но обеспечивает лучшее качество связи. В то же время терминал стал легче и тоньше.

BREAKING: SpaceX has introduced their next generation Starlink terminal.



• New design that's slimmer & more portable

• Starlink kit also includes Gen 3 router with improved range & speeds

• No motors. Simple kickstand

• 10% better field of view vs previous gen

• Higher IP67… pic.twitter.com/VWp7Wg7x3z — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 17, 2023

В устройстве увеличилось поле обзора – на 10%. Еще одно улучшение — увеличенный рейтинг защиты от пыли и влаги, теперь это полноценный IP67 вместо IP54. Теоретически его можно погрузить в воду, глубиной до метра в пол часа.

Еще одно важное изменение - антенна теперь будет статической, а не подвижной, и разместится на встроенной подставке. Также SpaceX решила добавить сопротивление для регулировки угла наклона.

Длина новой антенны составляет 60 см, в предыдущей версии 51 см, а ширина та же — 30 см. Новая модель имеет среднее энергопотребление от 75 до 100 Вт, что на 25 Вт выше, чем у антенны второго поколения.

В общей сложности система состоит из трех компонентов: самого терминала, специального WI-FI-6 роутера и блока питания.

Отмечается, что новинка будет доступна только небольшой группе клиентов в США.

Starlink заработает на смартфонах

SpaceX запустила новый вебсайт, посвященный продвижению грядущего сервиса Starlink для мобильных телефонов.

Direct to Cell будет конкурировать с аналогичными услугами от AST SpaceMobile и Apple, позволяя передавать сигнал 4G LTE со спутников на стандартные смартфоны без необходимости дополнительного оборудования или специального программного обеспечения.

Система будет использовать спутниковую сеть Starlink на орбите Земли. Новый сервис позволит пользователям обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также передавать файлы непосредственно через спутники.

На новом сайте сообщается, что SpaceX планирует запустить сервис для передачи текстовых сообщений через спутник в следующем году.

Затем в 2025 году компания планирует запустить голосовую и текстовую связь. В 2025 году эта же система будет поддерживать сотовую связь с IoT-устройствами.