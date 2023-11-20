SpaceX випустила новий термінал Starlink. Що змінилося

Як змінилася нова станція Starlink

Зазначається, що вона більша за розмірами й споживає більше енергії, але забезпечує кращу якість звʼязку. Водночас термінал став легшим і тоншим.

BREAKING: SpaceX has introduced their next generation Starlink terminal.



• New design that's slimmer & more portable

• Starlink kit also includes Gen 3 router with improved range & speeds

• No motors. Simple kickstand

• 10% better field of view vs previous gen

• Higher IP67… pic.twitter.com/VWp7Wg7x3z — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 17, 2023

У пристрої збільшилося поле огляду — на 10%. Ще одне покращення — збільшений рейтинг захисту від пилу та вологи, тепер це повноцінний IP67, замість IP54. Теоретично його можна занурити в воду, глибиною до метра на пів години.

Ще одна важлива зміна — антена тепер буде статичною, а не рухомою, та розміститься на вбудованій підставці. Також SpaceX вирішила додати опору для регулювання кута нахилу.

Довжина нової антени становить 60 см, у попередній версії 51 см, а ширина та сама — 30 см. Нова модель має середнє енергоспоживання від 75 до 100 Вт, що на 25 Вт вище, ніж у антени другого покоління.

Загалом система складається з трьох компонентів: самого термінала, спеціального WI-FI-6 роутера та блока живлення.

Зазначається, що новинка буде доступна лише «невеликій групі клієнтів у США».

Starlink запрацює на смартфонах

SpaceX запустила новий вебсайт, присвячений просуванню майбутнього сервісу Starlink для мобільних телефонів.

Direct to Cell конкуруватиме з аналогічними послугами від AST SpaceMobile та Apple, даючи змогу передавати сигнал 4G LTE із супутників на стандартні смартфони без необхідності додаткового обладнання або спеціального програмного забезпечення.

Система буде використовувати супутникову мережу Starlink на орбіті Землі. Новий сервіс дозволить користувачам звичайних смартфонів з підтримкою 4G LTE надсилати текстові та голосові повідомлення, а також передавати файли безпосередньо через супутники.

На новому сайті повідомляється, що SpaceX планує запустити сервіс для передачі текстових повідомлень через супутник наступного року.

Потім, у 2025 році, компанія планує запустити голосовий і текстовий зв’язок. У 2025 році ця ж система буде підтримувати стільниковий зв’язок з IoT-пристроями.