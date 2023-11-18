Снова неудача. Ракета Starship от SpaceX взорвалась на старте — видео

Первая ступень ракеты Super Heavy вскоре после отделения от основной степени взорвалась над Мексиканским заливом.

Вторая космическая неудача

Космический корабль Starship компании SpaceX, предназначенный для доставки астронавтов на Луну и далее потерпел неудачу в космосе через несколько минут после старта во время второго испытания после того, как первая попытка достичь космоса закончилась взрывом.

Об этом сообщает Reuters.

Двухступенчатый ракетный корабль стартовал с космодрома Starbase компании Илона Маска в районе Бока Чика (Техас), поднявшись на высоту около 90 км над землей и совершив запланированный 90-минутный полет в космос.

Однако первая ступень ракеты Super Heavy, несмотря на то, что ей удалось совершить решающий маневр из отделения от основной степени, вскоре после отделения взорвалась над Мексиканским заливом.

Между тем, основной разгонный блок Starship продолжал движение в космос, но примерно через 10 минут полета телекомпания сообщила, что управление полетами SpaceX внезапно потеряло связь с аппаратом.

Мы потеряли данные со второй ступени... мы думаем, что, возможно, потеряли вторую степень, – сказал ведущий прямой трансляции SpaceX Джон Инспрукер. Поделиться

Запуск стал второй попыткой полета звездолета, установленного на башне ракеты-носителя Super Heavy, после апрельской попытки, закончившейся неудачей примерно через четыре минуты после старта.

Прямая интернет-трансляция запуска показала, как ракетный корабль поднимается с пусковой башни в утреннее небо под грохот мощных двигателей Super Heavy Raptor.

Главной целью испытательного полета было оторвать звездолет от земли и вывести его в космос, не доходя до Земли. Это стало бы ключевым шагом на пути к реализации амбициозной цели SpaceX – создания большого многоцелевого космического корабля, способного в конце этого десятилетия отправить людей и грузы на Луну для NASA, а в перспективе – на Марс.

Запуск Starship: что известно

16 ноября компания SpaceX получила разрешение на запуск Starship от Федерального управления авиации США.

Первый запуск Starship состоялся 20 апреля. Во время первого запуска ракеты-носителя Starship часть двигателей Raptor, установленных на ракетоносителе Super Heavy, вышли из строя. Это привело к потере устойчивости ракеты. Илон Маск заявил, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

Ракета Starship, которую разрабатывает Илон Маск – ключевой элемент его плана по доставке грузов и людей на Марс.